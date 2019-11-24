CHP’li vekil, Meclis’te Bakan’a sordu: Siz Kazdağları’na tilki, ayı, tavşan dikebilir misiniz?

Çanakkale ve Balıkesir arasında konumlanan Kazdağları'nda büyük tartışmalara neden olan binlerce ağacın kesilmesine yol açan altın madenciliği, Enerji Bakanlığı bütçesinin de ana konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden aranan ve ağaç kesilen bölgelerde, fidan dikilerek rehabilite çalışması yapıldığını söyledi.

YETERLİ ANLAYIŞ DEĞİL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise “Sayın Bakan, ağaçlar kesildi onun yerine fidan dikiyoruz anlayışı, yeterli bir anlayış değildir. Fidan dikebiliriz, tabii ki dikeceğiz ama siz tilki, ayı, tavşan dikebilir misiniz?'' diye sordu. Bakan Dönmez bu soruya cevap vermedi. Zonguldak'ta 4 bin 116 yaşındaki en yaşlı ağacın da kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Yavuzyılmaz, “Zonguldak Gümeli beldesinde ‘Centerra Gold' adında bir Kanadalı firma altın araması yapıyor. Türkiye'de bu tip aramaların yapılmasını reddediyoruz. 4 bin 116 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı ağacının, dünyanın en yaşlı 5'inci ağacının bulunduğu habitatta maalesef böyle bir durum yaşanıyor” dedi.

ALTIN ÇIKARMAK İÇİN BİNLERCE AĞAÇ KESİLMİŞTİ

Türkiye'nin oksijen deposu olan Kazdağları'ndaki binlerce ağaç altın için kıyıma uğramıştı. Olay büyük tepki çekmişti.