Chrissy Teigen, George Floyd gösterilerinde tutuklananları kefaletle çıkarıyor

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı John Legend’in model eşi Crissy Teigen, ABD Minneapolis'te geçen hafta ırkı polis Derek Chauvin tarafından öldürülen George Floyd için protestolara katılamasa da maddi olarak destek veriyor…

Ünlü model Chrissy protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için önce 100 bin dolar kefalet ücreti bağışladı. Daha sonra ise bir sosyal medya kullanıcısının, “Ayaklanmacılar ve suçlular” mesajı üzerine “Daha fazla paraya ihtiyaçları var o zaman. 200 bin dolar yaptım” diyerek bağış miktarını yükseltti. Teigen, takipçilerinden de “Sessizlik ihanettir” notuyla kendisine destek vermelerini istedi.