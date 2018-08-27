Çiçeği burnunda emekli öğretmen kaz besleyerek tabuları yıktı

Türkiye’nin farklı kentlerinde 32 yıl boyunca görev yapan ve binlerce öğrenci yetiştiren Halit Aldemir adlı öğretmen, bir ay önce emekliye ayrılarak Ağrı’da bulunan köyüne döndü. Kent hayatından sıkılan ve doğal yaşamaya karar veren emekli öğretmen Aldemir, köyde vatandaşların ‘Tosun besle’ fikrine karşı, 210 kaz besleyerek çiftçiliğe farklı bir boyut kazandırdı.

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Iğdır başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde 32 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yapan Halit Aldemir, 1 ay önce emekliye ayrılınca ailesiyle birlikte köyüne dönme kararı aldı. Uzun süre yaşadığı şehrin gürültüsünden sıkılan emekli öğretmen Aldemir, doğup büyüdüğü Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyüne döndü. Köyde baba evini onararak tamamen doğal yaşamaya karar veren ve evinde televizyon bulundurmayan Aldemir, evin çevresinde bulunan çayırında kaz beslemeye başladı. Köyde bir ilki gerçekleştiren emekli öğretmen köylülerin “Tosun besle kurbanlıkta satarsın, iyi para kazanırsın, boşuna kaz besliyorsun” fikrini dinlemeyerek beslediği kazların sayısını arttırdı. Sayıları 210'u bulan kazlar ve yavruları emekli öğretmen tarafından gün boyunca otlatılıyor. Kendini kazlara adayan hayvan sever öğretmen Aldemir, sabahın erken saatlerinde ahırdan çıkardığı kazlara yem vererek çayırda otlatıyor. Kazlara adeta çobanlık yapan Aldemir, çoğu zamanda onları eline alarak seviyor. Kazlarla dostluk kurarak izlerini süren Aldemir, gün batımında kazlara yem vererek dinlenmeleri için ahıra bırakıyor.

(İHA)