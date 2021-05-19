Çiçeği burnunda eşini aldattı… Ünlü şarkıcı MC Kevin yakalanma korkusuyla balkondan düşüp öldü

Brezilya, MC Kevin adıyla bilinen ünlü şarkıcı Kevin Nascimento Bueno’nun ölümünü konuşuyor. Nisan ayının sonunda 33 yaşındaki avukat Deolane Bezerra’yla evlenen 23 yaşındaki Bueno geçtiğimiz pazar günü balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Bueno, Rio De Janeiro’da kaldığı otele arkadaşı Victor Fontenelle ile birlikte 26 yaşındaki model Bianca Domingues’i davet etti. Bueno ve Fontenelle burada Domingues’le cinsel ilişkiye girdi. İlerleyen saatlerde odanın kapısı çalınırken, Bueno çiçeği burnunda eşinin geldiğini düşündü.

Eşini aldattığının ortaya çıkmasından korkan Bueno, odadan kaçabilmek için balkona koştu. Alt kattaki odaya inmek isteyen genç şarkıcı dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beşinci kattan yere düşen Bueno ağır yaralandı.

Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kapıdaki kişinin iş arkadaşlarından biri olduğu öğrenilirken, Bueno salı günü Sao Paulo’da düzenlenen cenazeyle toprağa verildi.