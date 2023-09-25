Kum zambakları metal kafeslerle korunuyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, metal kafeslerle korumaya alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’da Gazipaşa ilçesi sahillerinde az sayıda bulunan kum zambakları çiçek açtı. Nesli tehlike altında olan kum zambakları metal kafeslerle üzeri kapatılarak korumaya alındı.

Gazipaşa’da yetkili birimlerle koordineli çalışan gönüllü çevreci Şaban Demir, kum zambaklarının ağustos ayının sonunda açması gerektiğini, ancak mevsimsel değişiklikler nedeniyle eylül ayına sarktığını söyledi.

CEZASI 244 BİN LİRA

Demir, “Kum zambaklarına zarar vermenin cezası 244 bin 315 lira. Biz elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz” dedi.

Kum zambaklarının değişik ve egzotik bir kokusu olduğunu anlatan Demir, “Bölgemizde böyle bir çiçeğe sahip olduğumuz için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir” diye konuştu.

Demir, kum zambaklarının yurt dışına veya herhangi başka bir yere taşınmasının yasak olduğunu belirterek, “İnsanlar buna dikkat etmeli. Cezası var ama bir de vicdani cezası var. Onun için lütfen elimizden geldiğince bunları koruyalım” ifadelerini kullandı. (DHA)