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Çiçek festivali renkli görüntüler yarattı

Hollanda'nın dünyaca ünlü Bollenstreek çiçek geçit töreni bu yıl da hayran bırakan görüntülere sahne oluyor.

Sozcu.com.tr
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Çiçek festivali renkli görüntüler yarattı

Her yıl Nisan ayında yapılan etkinlikte, çiçeklerden yapılan dev maketlerle süslü araçlar Noordwijk’ten Haarlem’e 42 kilometrelik bir yol kat ediyor.

Bu yolculuk sırasında, konvoy 30’a yakın köyden ve devasa çiçek tarlalarının kenarından geçiyor.

Dev kortej büyük bir ilgiyle izlendi.

Törenin kökenleri, 1940’ların sonunda, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonraya dayanıyor. Dünya Savaşı bittiğinde insanların sosyalleşme ve birlikte eğlenme ihtiyaçları bu etkinliğin tohumlarını atmış.

Çiçeklerden yapılan maketler büyük beğeni topladı.

Önceleri çok cılız bir törenken, yıllar içinde gitgide popülerleşerek kilometrelerce konvoydan oluşan devasa boyutunu almış.
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