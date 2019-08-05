Hepimizin sevmediği lekeler bazen hiç olmadık zamanda en değer verdiğimiz eşyalarımıza zarar verebilir. Kurtulmak için yöntemler arasak da başarılı sonuçlar elde edemediğimizde farklı yöntemler denemekte fayda vardır. Bu inatçı lekelerden biri de çiçek lekesidir. İşte çiçek lekesi çıkarmanın püf noktaları...

Bazen en sevdiğimiz kıyafetimize, koltuklarımızda, halılarımızda oluşan lekeler görünümleriyle sinir bozucu olabilirler. Çiçek lekesi, yağ lekesi, mürekkep lekesi bu tip lekeler çoğumuzun zaman zaman yaşadığı sorun haline gelebilir. Bu lekeleri çıkarırken en önemli nokta çıkarılacak kumaş, deri veya herhangi bir eşyada aşınma yaşanmamış olmasıdır. Aksi takdirde uygulanan bazı maddeler lekenin daha kötü bir görünüm kazanmasına neden olabilir. Lekeli bölgenin cinsine göre uygulama yapmak en güvenilir ve doğru yöntem olacaktır.

ÇİÇEK LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çiçekler güzel görünümleri ve kokuları ile büyülese de bazen polenleri veya yaprakları leke bırakabilir. İşte çiçek lekesi nasıl çıkar ipuçları…

1. Çiçek veya çimen lekesi yıkanabilir kumaş üzerinde ise öncesinde deterjan ile yıkayıp daha sonra durulama yapabilir veya çamaşır makinenizde tekrar yıkayabilirsiniz.

2. Eğer yıkanmayan bir kumaş üzerinden çiçek ve çimen lekesini yok etmek istiyorsanız. Lekeli bölgeye alkol ile hafif ıslatarak ovabilirsiniz. Bu yöntemi denemeden önce kumaşınızın renginde değişim veya solma olup olmadığını kontrol edin.

3. Yün bir kumaşa asla alkol uygulamayın. Lekeli yüne hemen müdahale ederek sudan geçirin. Sudan geçirmenize rağmen çıkmıyorsa sirkeyi su ile karıştırıp lekenin üzerine dökebilirsiniz.

4. Asetat kumaştan çiçek lekesini çıkarmak alkol ile yaklaşık 2 bardak suyu karıştırarak lekelerden kurtulabilirsiniz.

5. Bu lekelere yağ çözücü, ağartıcı ve amonyak içeren kimyasallar kullanmamaya özen gösterin.