Hamilelik sırasında iki ayrı yumurtanın döllenmesinden kaynaklanan ve tüm ikiz gebeliklerin ortalama üçte ikisini oluşturan çift yumurta ikizleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Çift yumurta ikizleri nasıl meydana gelir? İşte cevabı…

Çift yumurta ikizlerine dizigotik ikizler de denir. Çift yumurta ikizleri, farklı zamanlarda dünyaya gelen kardeşler gibi iki ayrı yumurta ve spermden meydana geldiklerinden dolayı, cinsiyetleri aynı ya da farklı olabilir. İkisi de kız ya da ikisi de erkek olabilmektedir. Peki, çift yumurta ikizleri nasıl meydana gelir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

ÇİFT YUMURTA İKİZİ NEDİR?

Tüm hamilelikler, bir sperm yumurtayı döllediğinde başlar. Bu döllenmiş yumurtaya zigot denir. Bazen bir kadının yumurtalıkları iki yumurta bırakır ve iki ayrı sperm her yumurtayı döller. Bu ikizlere kardeş çift yumurta ikizleri ya da dizigotik ikizler (iki zigot anlamına gelir) denir.

Hamilelik sırasında, gelişmekte olan bebekler plasenta ve göbek kordonu yoluyla annelerinden oksijen ve yiyecek alırlar. Çift yumurta ikizlerinin ayrı plasentaları ve göbek kordonları vardır.

ÇİFT YUMURTA İKİZLERİ NASIL MEYDANA GELİR?

Anne ve babadan gelen spermler iki yumurtayı da döller. Yani iki zigot döllenmiş olur. Bu döllenen zigotlar (yumurta), gebeliğin belirli bir aşamasına deyin yaşamlarını sürdürür ve gelişim sağlanır. Ardından da bebeklerin vücut oluşumları gelişmeye başlar. Çift yumurta ikizleri farklı yıllarda doğan kardeşler gibi iki ayrı yumurta ve spermden oluştukları için cinsiyetleri aynı veya farklı, hatta sarışın ya da esmer olabilir.

İkizlerin birbirinden ayrı gelişme göstermelerinden dolayı bazı zamanlarda biri az gelişmiş biri de daha fazla gelişmiş olabiliyor. Bu gelişen hamilelik bir çeşit ayrı ayrı hamilelik gibi düşünülebilir. İki bebeğin arasındaki tek ortak nokta ikisinin de aynı rahimde olmaları ve aynı zamanda doğmalarıdır.