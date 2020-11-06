Çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

Almanya'da tarlada 50 yıl önce bulunan 140 ton ağırlığındaki dev kayanın bir milyar yaşında olduğu ortaya çıktı.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde çiftçilik yapan Franz Dörtelmann’ın dedesi, 50 yıl önce tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfetti. Namı dilden dile yayılan dev kayalıkla ilgili jeologlar inceleme yapmak için bölgeye geldi.

KAYANIN AĞIRLIĞI 140 TON

Jeologlar, 5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kayadan örnek alarak, laboratuvara gönderdi.

Çıkan sonuç jeogologları şaşkına çevirdi. Kayanın, 1 milyar yaşında olduğu ve 140 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

4 HAFTA İÇİNE 10 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi. Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne “Son dört hafta içinde, taşı görmeye 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye kurmak istiyoruz” dedi. Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtildi. (DHA)