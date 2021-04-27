Çiftçinin ‘leylek’ takvimi

Mahallenin en yaşlılarından 86 yaşındaki Ekrem Ayaz, leyleklerin bölgeye 20 Şubat’tan itibaren gelmeye başladığını ifade ederek, “Leylekler çiftçilere çok uzun yıllardır rehberlik eder, ben çocukken de bu leylekler vardı. Ne zamandan beri varlar bilinmiyor, onlar gelince mahsulümüz bereketlenir. Leyleklerin geliminde mahsullerin çapaları çıkıyor” dedi.

“300 YILDIR GELİYORLAR”

Mahalle muhtarı Cemalettin Öztürk, “Bu bölgeye ne zaman geldiklerini bilmiyoruz. Yaşlıların söylediğine göre kimisi seferberlik, kimisi 300 yıl diyor” diye konuştu.

“DİJİTAL SAATLERE DEĞİŞİLMEZ”

“Hayvanlar hissiyatlı varlıklar, doğanın şartlarından nasıl faydalanacaklarını biliyorlar” diyen Öztürk, “Biz de onları bu yönleriyle kendimize rehber ediniyoruz. Bu leylekler bizim dünyada hiçbir dijital ve mekanik saate değişmeyeceğimiz doğal saatimiz. Her şeyimizi onlara göre ayarlıyoruz. Leylekler geldi ise verim güzel, leylek gitti ise mahsulümüzü almaya ve hayvanlarımızı kestirmeye başlıyoruz. Mahallemizde ekim dikim ve tarla işleri leyleklerin gelmesi ile başlıyor” ifadelerini kullandı.

Öztürk sözlerini, “Elektrik İdaresi direğin üzerinde yuva var diye direği yıkmamış. Üzerinde herhangi bir kablo ya da enerji iletim hattı yok. Sadece leylekler için buraya bırakılmış” şeklinde tamamladı. (İHA)