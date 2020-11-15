Çiftçinin umudu ejder meyvesi

Muğla Ortaca’da yıllarca domates, nar, portakal üretip kıt kanaat geçinebilen çiftçinin yüzünü ejder meyvesi güldürdü. Büyüklüğüne göre tane fiyatı 30 TL’ye kadar çıkan meyveler daldayken satılıyor.

Muğla’nın Ortaca İlçesi'nde çiftçinin yüzünü ejder meyvesi güldürdü. 150 ile 900 gram arasındaki büyüklüğüne göre tanesi 15-30 liradan satılan meyvelerin üretim masrafı da yıllık dönüm başına bin ile bin 500 lira arasında değişiyor.

Domates fidelerini sökerek arazisine ejder meyvesi diken 5 yıllık üretici Mehmet Bulut (57), “Bir dönüm araziden 6 bin civarında meyve alıyoruz. Bir bitki yılda 5-6 kez ürün veriyor” dedi.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Bulut, şu ifadeleri kullandı:

* Bahçemizde portakal, limon ve nar var. Ayrıca 2 dönümlük arazide domates üreticiliği yapıyordum.

* Kazancım her geçen gün düşmeye başladı. Üç çocuk okutuyorum. Artık ne yapacağımızı şaşırmıştık.

* Limon ve portakal masrafını karşılamıyor. Nar, birkaç yıl para kazandırdı. Biz masrafımızı kurtarmaya çalışırken parayı aracılar götürdü.

* Bazı arkadaşlarımızın çekleri ödenmedi. Krediler alındı, faizle cebelleşmeye çalıştık. Şimdilerde nar da başa baş hale geldi.

* Zaten işçi çalıştıramıyoruz. Ailece çalışıyoruz. Son 3.5 senedir yüzümüz ejder meyvesi ile gülmeye başladı.

MASRAFI ÇOK DEĞİL

Bulut, “Mayısta tomurcuklanma başlar iki ay sonra toplanacak hale gelir. Daha mayıs başında müşterilerimiz aramaya başlar. Masrafı çok fazla değil ve bakımı kolay yapılıyor. Meyve, ilaç sanayisinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında da kullanılıyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyoruz” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR, KALBİ KORUYOR

Ejder meyvesi, pitaya, çilek armudu, kaktüs meyvesi ya da İngilizce ismiyle dragon fruit olarak da anılıyor. Meyvenin en büyük özelliği C vitami deposu olması. Bağışıklık sistemini güçlendiren ejder meyvesi, yüksek miktardaki antioksidan içeriği ile pek çok hastalıktan da koruyor.

Kalsiyum açısından da oldukça zengin. Bu sayede kemik gelişim ve sağlığına olumlu etki ediyor. Tansiyonu düzenlediği, kalp-damar sağlığını koruduğu biliniyor. Kalorisi yok denecek kadar az ve lifli yapıda olması sayesinde sindirim sistemini çalıştırıyor, zayıflamaya yardımcı oluyor.