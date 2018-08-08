Çiftlerin 08.08.2018 rekoru Gaziantep’te

Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen ve sayıların uğuruna inanan çiftler, 08.08.2018 tarihinde, yani bugün evlenmek için sıraya girdi. Ülke çapında nikah daireleri dolup taşarken, rekor Gaziantep'ten geldi. İlde toplam 147 nikah kıyıldı.

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Hanifi KILIÇ/Gaziantep

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi Nikah Memurluğu'nda gün içinde 147 çift nikah masasına oturdu. Gaziantep'in bir diğer merkez ilçesi Şehitkamil Belediyesi Nikah Memurluğu'nda da evlilik heyecanı vardı ve tam 70 çiftin nikahı kıyıldı.

ÖZEL BİR GÜN

Nikah memurluklarına aylar öncesinden müracaat eden çiftler, 08.08.2018'i bu mutlu günlerini unutulmaz kılmak için seçtiklerini söyledi. Bazı çiftler ise nikahlarının saat 08.08'de kıyılmasını istedi. Çiftlerin nikahlarını kıyan ve ömür boyu mutluluklar dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu, “Tarih 08.08.2018 olunca nikah dairemiz en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Genç çiftlerimiz özellikle böyle günleri tercih ediyor” dedi.

TÜRKİYE NİKAH REKORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDE

Evlenmek isteyen çiftlere sürpriz yaparak nikâh salonuna gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da başvuru yapan bazı çiftlerin nikâhını kıyarak mutluluklar diledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2018 yılı içerisinde 4 bin 400 nikah kıydıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak her yıl Türkiye'de en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. 2017 yılında 6 bin 890 nikah kıyarak Türkiye birincisi olduk. Bu yıl ise, henüz 7. Ayı yeni bitirmemize rağmen 4. 400 nikâh kıydık. Bu rakamın yıl sonuna kadar 8 bini düşünüyoruz. Bugün 08.08.2018 gibi özel bir tarih bugün 147 çiftimiz belediyemize başvuru yaparak, evlenmek istediğini beyan etti. Biz de bugün bu kardeşlerimizin nikâhlarını kıyıyoruz. 147 çiftimize mutluluklar diliyorum. Ben yeni çiftlerimize bol çocuklu bir evlilik ve huzur diliyorum” diye konuştu.