Çiftlik Bank’ın reklam yüzü Mehmet Çevik TRT dizisinde oynayacak
Oyuncu Mehmet Çevik, TRT dizisiyle ekrana dönüyor. Çevik, yeni sezonda TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Benim Adım Melek dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Medyatava'nın haberine göre, yapımcılığını Üs Yapım-Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizinin başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk ve Şerif Sezer paylaşıyorlar.
ÇİFTLİKBANK'LA GÜNDEM OLMUŞTU
Oyuncu Mehmet Çevik, binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ının reklam yüzü olmuştu.