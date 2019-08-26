Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çiftlik Bank’ın reklam yüzü Mehmet Çevik TRT dizisinde oynayacak
Çiftlik Bank’ın reklam yüzü Mehmet Çevik TRT dizisinde oynayacak
Çiftlik Bank'ın adlı dolandırıcılık yönteminin başındaki Mehmet Aydın ile birçok kez yanyana gelen ve sözde firmanın reklamlarında oynayan oyuncu Mehmet Çevik, TRT'de izleyici karşısına çıkacak.
Yaşam 26 Ağustos 2019 - 19:58

Oyuncu Mehmet Çevik, TRT dizisiyle ekrana dönüyor. Çevik, yeni sezonda TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Benim Adım Melek dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Medyatava'nın haberine göre, yapımcılığını Üs Yapım-Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizinin başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk ve Şerif Sezer paylaşıyorlar.

ÇİFTLİKBANK'LA GÜNDEM OLMUŞTU

Oyuncu Mehmet Çevik, binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ının reklam yüzü olmuştu.

Son güncelleme: 20:27 - 26.08.2019
Etiketler