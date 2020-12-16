Ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti

Gaziantep'te 4 ay önce 45 lira olan ciğerin kilosu, son aylarda iki katına çıkarak 90 lira oldu. Ciğerin fiyatının artmasıyla lokantalarda da bir porsiyon ciğer 25 liradan 40 liraya çıktı.

Gaziantep Ciğer Kebapçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gül, vatandaşların son zamanlarda kırmızı etten çok sakatat tüketimine yönelmesiyle ciğerin kilogramının 45 liradan 4 ayda iki kat artışla 90 liraya yükseldiğini söyledi.

Sakatata olan ilginin corona virüsü döneminde arttığını ve oluşan talep ile fiyatların ikiye katlandığını anlatan Gül, “Şu anda Gaziantep’te ciğerin kilosu 90 lira. 4 ay önce bu fiyat 45 liraydı. Ciğerin fiyatı talep ile birlikte yükseldi. Şu an ciğer et fiyatlarını fazlasıyla geçti” dedi.

‘FİYATLARI SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİ YÜKSELTTİ’

Ciğer fiyatlarının hızlı artış göstermesinde oluşan talebin etkili olduğunu belirten kebapçı Yalçın Taşdelen de artışın bir diğer nedeninin ise lokanta ve restoranların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara bağladı.

Taşdelen, “Talep çok olunca ciğerin fiyatı arttı. Vatandaş et yerine ciğeri tercih ediyor. Şu anda ciğer dürüm 20 lira, porsiyon ciğer ise 40 lira. Bir de meslektaşlarımız biz de dahil sosyal medyayı aktif kullanıyoruz. Orada ciğer ile ilgili videolar paylaşıyoruz. Vatandaş görüyor ve canı istiyor. Talebin artmasıyla ciğerin fiyatı da arttı” diye konuştu.

Vatandaşlar ise artan fiyatlardan şikayetçi. (DHA)