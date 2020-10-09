Çığlıkları otobüsü inletti: Ben sensiz nasıl yaşarım

Çığlıkları otobüsü inletti: Ben sensiz nasıl yaşarım

Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, Hatay'dan Antalya'ya geldiği yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydın'ın yanındaki eşi "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Hatay’dan Antalya’ya gelen yolcu otobüsünde eşiyle seyahat eden emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, aniden fenalaştı.

Eşi Songül Aydın’ın çığlıkları üzerine sürücü, otobüsü yol kenarına çekip 112 Acil’i aradı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, hayatını kaybetti.

Songül Aydın “Ben sensiz nasıl yaşarım?” diyerek gözyaşı döktü.

“ANİDEN BAĞRIŞMA OLDU”

Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, “Hatay’dan Antalya’ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu. Şoför otobüsü yolun sağına çekerek durdurdu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik” dedi.

2015 YILINDA EMEKLİ OLDU

Bir dönem Antalya’de emniyet müdür yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015 yılında başmüfettişlikten emekli oldu. (DHA)