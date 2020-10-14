Cihanoğlu Külliyesi’nin duvarları karalama tahtasına döndü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 264 yıllık tarihi geçmişe sahip Cihanoğlu Külliyesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazılan yazılarla karalama tahtasına döndü. Tarihi külliyenin duvarlarına yazı yazılmasının tarihe yapılan saygısızlık olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Konu ile ilgili konuşan Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, bu duruma tepki göstererek "'Turizmi canlandıralım' diyoruz ama böyle mi canlandıracağız?" dedi.

Aydın-Koçarlı-Nazilli yöresinde yaşamış bir derebeyi sülalesi olan Cihanoğulları’ndan Abdülaziz Efendi tarafından Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi’ndeki eski kervan yolundan 1756 yılında yaptırılan içinde cami, medrese, türbe, sebil ve şadırvan bulunan Cihanoğlu Külliyesi mimarisiyle göz dolduruyor.

Tasarımında klasik Osmanlı üslubu hakim olan, cami ve şadırvandaki süslemeleriyle Osmanlı barokunun en parlak örneklerinden biri olan ve bazı ayrıntılarında da gotik üslup etkileri taşıyan kendine has özelliklere sahip külliyenin duvarları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından karalama duvarına dönüştürüldü.

264 yıldır ayakta kalan tarihi külliyenin duvarlarına yazı yazılmasının tarihe yapılan saygısızlık olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

‘TURİZMİ BÖYLE Mİ CANLANDIRACAĞIZ?’

Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Her gün iş yerime bu yoldan gidiyorum ki bu tarihi yapıyı görebilmek, onu seyredebilmek için. Ancak, bu tarihi yapının duvarlarında sprey boyalarla yazılar yazılması beni derinden olumsuz olarak etkiliyor. Kimisi aşkını itiraf etmiş duvarlara, kimisi sevgilisinin ismini yazmış. Biz bu tarihimizi korumazsak kim koruyacak. ‘Turizmi canlandıralım’ diyoruz. Turizmi böyle mi canlandıracağız?” (DHA)