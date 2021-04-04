Çikolata heykeltıraşı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşayan İbrahim Altun, baba mesleği olan pasta şefliğini bambaşka bir noktaya taşıdı. Çocukluğundan beri mutfakla iç içe büyüyen Altun, yaptığı lezzetli tatlıların yanısıra onlara verdiği şekillerle de fark yaratıyor.

Çikolatadan yaptığı heykellerle iki sanatı harmanlayan Altun “Farklı tatları birbirleriyle uyarlamayı, geleneksel Türk tatlılarımızı modern tasarımlarla sunmayı çok seviyorum. Fakat beni daha çok cezbeden mutfağın sanatsal yönü.

Şeker hamurundan, katı yağlardan, pudra şekerinden ve en çok da çikolatadan dekorlar yapmaktan büyük keyif alıyorum. Çikolata öyle bir şey ki beni kendisine hayran bırakıyor” diyor.

DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYOR

Altun şimdi milli takımla 2022 Lüksemburg Aşçılık Dünya Kupası'na ve 2024'teki Almanya Aşçılık Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Altun'un hayali ise çikolata fabrikalarının destek vermesi halinde, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.

ÖNCE GÖZE SONRA MİDEYE HİTAP ETMELİ

BU alanda uzmanlaşmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Altun, “Bu meslekte yaratıcılık çok önemli. Hayal gücü ve sabır gerekiyor. Bunlar varsa güzel işler çıkarırsınız. Aksi taktirde başarılı olamazsınız. Yaptığımız ürünlerin öncelikle görseli güzel olmalı, önce göze sonra mideye hitap etmeli” dedi.

Altun, çikolatanın tarihi, çikolata ile tarifler, çikolatanın sanatsal yönleri ile bir kitap yazdığını da söyledi.