Çikolata kistleri, genellikle yumurtalıkların içinde kanserli olmayan, sıvı dolu kistlerdir. İsimlerini kahverengi, katran benzeri görünümlerinden ve erimiş çikolataya benzemelerinden alır ve ayrıca çikolata kistlerine yumurtalık endometriomaları da denir. Peki, çikolata kisti gebeliğe engel mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Çikolata kistleri, üreme çağındaki kadınları etkileyen hastalıktır. Periyotlar arasında açıklanamayan pelvik ağrı, sindirim sorunları, ağrılı bağırsak hareketleri, ağır adet dönemleri ve bazı kadınlarda kısırlık gibi belirtileri olan çikolata kistlerinin nedeni ise tam olarak bilinememektedir. Peki, Çikolata kisti gebeliğe engel mi? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ÇİKOLATA KİSTİ HAKKINDA

Endometrioma olarak da bilinen çikolata kisti, yumurtalıklardaki çeşitli kist tiplerinden biridir. Kısaca çikolata kisti, yumurtalıklarda bulunan kan dolu bir kisttir. Bir endometriyal doku (uterusun iç yüzeyindeki doku) endometriozisde olduğu gibi yumurtalıklarda anormal şekilde bağlanıp çoğaldığında çikolata kisti oluşur.

Çikolata kistini sadece semptomlardan teşhis etmek imkansızdır. Çikolata kisti hiçbir belirti vermeden sadece ultrason veya MR’da görülebileceği gibi, aynı zamanda özellikle adet döneminde çok şiddetli ağrılara neden olabilir. Diğer belirtiler şu şekildedir:

– Adet döngüsü sırasında karın krampları / şişmesi

– Anormal kanama / lekelenme

– Aşırı vajinal kanama

– Koyu renkli vajinal akıntı

– Tuvalete giderken ağrı – bağırsakları tam boşaltamama

– Cinsel ilişki sırasında ağrı ve

– Bükme ve germe gibi egzersizler sırasında ağrı

Çikolata kistleri tüm kadınların % 5-10’unu etkilemektedir ve hepsinde doğurganlık ile ilgili sorunu yoktur, ancak birçok kadın çikolata kistinin gebeliğe engel olup olmadığını merak etmektedir.

ÇİKOLATA KİSTİ GEBELİĞE ENGEL Mİ?

Çikolata kistleri üreme çağında olan kadınları etkilemektedir. Çoğunlukla tek yumurtalığı tutan bu kistler, nadirde olsa iki yumurtalığı da tutabilir. Yumurtalıkların işlevinde bozulma, içindeki sağlam dokuyu azaltma ya da yumurtalık rezervlerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Bu kistler tedavi edilmediği takdirde; Kistler rahim içindeki dokularda yapışıklığa ve sonucunda da anatomik yapının bozulmasına yol açar. Bununla birlikte organların işlevlerini yerine getirmesine engel olur. Fallop tüplerinde bu şekilde kalıntılarla oluşan tıkanıklıkta ya da tüplerdeki yapışıklıkta, bu bölgeden yumurta ya da sperm hücresinin geçmesine engel olacak bir durum ortaya çıkabilir. Bu sebepler gebe kalma şansını düşürmektedir.