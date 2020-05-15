Çikolata kisti gebeliğe engel mi? Çikolata kisti belirtileri…

Endometriozis rahatsızlığı birçok kadında görülebilen bir hastalıktır. İçi kanla dolu olan yumurtalık kisti kansere neden olmaz. Ancak bazı durumlarda endometriozisin hamile kalmayı ciddi anlamda zorlaştırması söz konusu olabilir. İşte çikolata kisti belirtileri...

Çikolata kistleri, tipik olarak yumurtalıkların derinliklerinde oluşan sıvı dolu kistlerdir. Kahverengi katran görünümü ile erimiş çikolata benzerliğinden dolayı çikolata kisti adını alır. Renk, eski adet kanından ve kistin boşluğunu dolduran dokudan gelir.

Çikolata kisti yumurtalıkların birden fazlasını etkileyebilir ve çoklu ya da tekli olarak oluşabilirler. Endometriozis, endometriyum olarak bilinen uterusun dışında fallop tüpleri ve üreme sisteminin diğer bölgelerinde büyüyen yaygın bir hastalıktır. Peki çikolata kisti gebeliği etkiler mi? Çikolata kisti insan vücudunda hangi sinyalleri verir? Merak ettikleriniz haberimizin devamında…

ÇİKOLATA KİSTİ DOĞURGANLIĞI ETKİLER Mİ?

Çikolata kistleri sağlıklı yumurtalık dokusuna zarar verebilirler. Bu nedenle gebeliği ciddi anlamda tehdit ederler. Periyodlar arasında açıklanamayan sindirim problemleri, bağırsak hareketleri, pelvik ağrı ve adet döneminin ağır geçmesi hatta bazı kadınlarda kısırlığa neden olan çikolata kistinin oluşma nedenleri henüz açıklığa kavuşmamıştır. Ancak bu kistler tedavi edilmediğinde dokularda yapışıklığa ve anotominin bozulmasına neden olur. Fallop tüpünde kalıntıların birikmesi sonucu tüplerdeki tıkanıklık ya da yapışıklık gibi durumlar meydana geldiğinde yumurta veya sperm hücresinin geçmesini zorlaştırabilir. Bu nedenler gebe kalma şansını olumsuz etkileyebilir.

ÇİKOLATA KİSTİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çikolata kistleri bazı kadınlarda semptomlara neden olurken bazılarında hiçbir belirti göstermezler.

Genellikle boyutları 2-20 cm arasında değişen çikolata kistinin belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

– Şiddetli ağrılı geçen adet dönemleri

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

– Düzensiz adet dönemleri

– Koyu renkli vajinal akıntı

– Bağırsakların tam olarak boşalmaması

– Germe ve bükme egzersizleri sırasında ağrı