Dünya genelinde üreme çağındaki yaklaşık 180 milyon kadını etkileyen çikolata kisti, her yaş grubundaki kadını etkileyebilmesine rağmen en çok 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlarda görülür. Peki, çikolata kisti nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sebebi tam olarak bilinmeyen çikolata kistleri (Endometriozis), tipik olarak yumurtalıkların derinliklerinde oluşan, kansersiz, sıvı dolu kistlerdir. Aşırı vajinal kanama, bacaklarda ağrı hissi, adet döngüsü sırasında karın bölgesinde kramplar, ağrılı bağırsak hareketleri gibi semptomlar gösteren çikolata kisti nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

Çikolata kisti (Endometrioma), endometrial doku (uterus duvarının iç tabakasını oluşturan mukoza) yumurtalıklarda çoğaldığında oluşan bir kist türüdür. Üreme yıllarında kadınları etkiler ve adet ile ilgili kronik pelvik ağrıya neden olabilir. Çikolata kistleri, genellikle koyu, kırmızımsı kahverengi kanla doludur.

ÇİKOLATA KİSTİ BELİRTİLERİ

– Adet döngüsü sırasında karın krampları / şişmesi

– Anormal kanama / lekelenme

– Ağrılı dönemler

– Aşırı vajinal kanama

– Bacaklarda ağrı hissi

– Bel ağrısı

– Sırt ağrısı

– Kasıklarda kronikleşmiş ağrı

– Koyu renkli vajinal akıntı

– Tuvalete giderken ağrılı bağırsak hareketleri

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

– Bükme ve germe gibi egzersizler sırasında ağrı

– Bazı kadınlarda kısırlık

ÇİKOLATA KİSTİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır:

– Yaşınız

– Belirtileriniz

– Yumurtalıklardan birinin veya her ikisinin etkilenip etkilenmediği

– Çocuk sahibi olmak isteyip istemediğiniz

Kist küçükse ve semptom üretmiyorsa, doktorunuz bekle gör yaklaşımı önerebilir. Ayrıca doğum kontrol hapı gibi yumurtlamayı engelleyen ilaçlar önerebilir. Bu ağrıyı kontrol etmeye ve kistlerin büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir, ancak onları tedavi edemez.

Yumurtalık sistektomisi olarak adlandırılan kistleri çıkarmak için cerrahi genellikle aşağıdakilere sahip kadınlar için önerilir:

– Ağrılı semptomlar

– 4 cm’den büyük kistler

– Kanserli olabilecek kistler (ancak 2006 yılında yapılan bir araştırma kistlerin yüzde 1’inden daha azının kanserli olduğunu tahmin etmektedir)

– Kısırlık

Cerrahi işlem genellikle laparoskopik yöntemle yapılır. Laparoskopik ameliyatta göbek deliğinden küçük bir kesi açılır. Bu kesiden laparoskop adı verilen ve ucunda kamera bulunan ince tüp şeklindeki alet yardımıyla kistin bulunduğu yere ulaşılır ve kist dokusu kesilip çıkarılır. Bunlar genellikle genel anestezi altında yapılır.

Ameliyattan sonra iyileşme süresi herkes için farklıdır. Kist çıkarıldıktan sonra, karnınızda ağrı hissedersiniz, ancak bu birkaç gün içinde iyileşmelidir.

Laparoskopi veya laparotomiden sonra, normal aktivitelere devam edebilmeniz 12 haftaya kadar sürebilir.