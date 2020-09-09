Cildin büyük düşmanı kolajen eksikliği

İnsan vücudu doğal olarak kolajen üretir. Bununla birlikte yaş ilerledikçe bu proteinin üretimi yavaşlar. Ve ciltte yaşlanma ve kırışıklıklar meydana gelir. Uzmanlar insan vücudu için önemli rolleri olan kolajenle ilgili önemli bilgiler verdi.

Kolajen, birbirinin üzerine sarılmış üç aminoasit zincirinden oluşan büyük moleküllü yapısal bir proteindir. Ağırlıkla Prolin, Glisin ve Hidroksiprolin aminoasitlerinin oluşturduğu esnek ve güçlü bir yapıya sahip olan kolajen yapıştırıcı özelliği ile cilt bütünlüğünüzü sağlar ve vücudunuzu güçlendirir. Tendonlar, bağlar, kıkırdak ve kemikler dahil tüm bağ dokularımızın bütünlüğünü, esnekliğini ve cilt yenilenmesini sağlayan kolajen vücudumuzdaki proteinlerin yaklaşık %30'unu oluşturur.



DAHA İYİ BİR CİLT

Kolajen takviyeleri alan insanlar, cildinin görünümünü ve genel sağlığını iyileştirmek istiyorlar. Yapılan araştırmalara göre kolajen ciltteki kırışıklıkların giderilmesinde yardımcı olduğu belirtilmiştir.

EKLEM SAĞLIĞI

Yaşlandıkça eklemlerde deforme başlar. Özellikle, eklemlerin süngerimsi kıkırdağı yıpranmaya başlar. Kolajen takviyelerinin eklemlerdeki kıkırdağın bozulmasını düzeltmeye veya önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır.

KAS KÜTLESİ ARTIŞI

Reneva uzmanları kolajen takviyelerinin kullanılmasının kas kütlesini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteren bazı kanıtların olduğunu belirtti.

KEMİK KAYBI ÖNLENMESİ

Bir kişi yaşlandıkça ve kolajen üretimi yavaşladıkça, kişi kemikleri güçlü ve destekli tutmak için gerekli kolajeni kaybettikçe kemikler zayıflayabilir. Kolajen önemli miktarda kemik yapısını oluşturur ve kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olur.

VÜCUTTA BULUNAN KOLAJENİ KORUMAK İÇİN

Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara içmemek, güneşten korunmak vücuttaki kendi kolajenimizi korumak açısından önemlidir.