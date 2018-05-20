Cildinizi bakımsız ve nemsiz bırakmayın

Oruç tutmak, genel vücut sağlığı bakımından oldukça önemlidir. Ramazan ayında bütün organlar dinlenir, vücut adeta gençleşir. Sıcaklara denk gelen bu ayda da cilde gereken bakımı ve nemi sağlamayı unutmamalısınız...

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Dr. Eylem ACAR

Göz çevrenizi ihmal etmeyin

Göz çevresindeki deri çok ince olması nedeniyle kırışmaya daha meyillidir. Bu soruna engel olmak için, ‘golden eyes lift' adlı göz çevresini gençleştirici ve nemlendirici bakımı yaptırabilirsiniz.

Nemlendirici kullanın

Cilt bakımı için iftar ve sahurda suyun yanı sıra sulu meyve ve sebze tüketmeye özen gösterin. Cilt için gerekli nem oranını korumak ve suyu hücrelerde daha fazla tutabilmek için sadece su içmek yeterli olmaz. Hücrelerde meydana gelecek hasarı da önlemek gerek. Bu sebeple yüksek teknolojiyle üretilmiş, konusunda uzman kişilerin önerdiği nemlendiricileri kullanın. Böylece cilt nemli kalır.

Oksijenle arının

Cildinizi canlandırmak için oksijen terapisi yaptırabilirsiniz. Yüz, boyun ve dekolte bölgesine ve tüm vücuda uygulanabilen bu yöntemde oksijenle birlikte cilt arınır. Bu sistem, oksijeni cilde dışarıdan uygulamaya çalışmak yerine içerden akış sağlayıp, cilde eşine az rastlanır bir ferahlık ve canlılık verir.

Ameliyatsız gençleşme

Cilde hiçbir şey enjekte etmeden uygulanan fokuslu ultrason, yüzde ve vücutta mucize yaratabilen bir sistem. Bu yöntemle, cildin sıkılığını yitirmesi sebebiyle yaşanan sarkmalar ortadan kalkar, kırışan göz çevresinde ameliyatsız toparlanma ve gençleşme sağlanır. Odaklanmış ultrason teknolojisi cerrahi müdahale olmadan etki sağlayan tek yöntemdir.

Fraksiyonel radyofrekans teknolojisi

Fraksiyonel mikro iğneler, cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatır. Buna bağlı olarak cildin üst tabakasındaki hücre gelişim faktörleri harekete geçer; böylece lekeler ve ince kırışıklıkların tedavisi mümkün olur. Derinin tüm katmanlarına mikro iğnelerle inebilen fraksiyonel radyofrekans teknolojisiyle, cildin yaşlanma etkileri ortadan kalkar.