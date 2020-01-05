Cildinizi doğal yağlarla canlandırın

Doğru beslenme alışkanlığı kazanarak; cildin gençliğini ve güzelliğini uzun yıllar boyunca korumak, daha genç ve parlak bir görünüme kavuşmak mümkün. Eğer doğru beslenemiyorsanız; bu durum ciltte solgunluk, kuruluk ya da lekelerle kendini belli eder. Uzun süren dolaşım bozukluklarında, en güzel cilt bile doğal rengini kaybeder ve sağlıksız bir görünüm alır. Oysaki; cilt güzelliğinin ilk şartı sağlıklı kan dolaşımıdır. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini dengeli tükettiğinizde, kan dolaşımı düzene girer ve cilde daha fazla oksijen taşınır. İşte hem besinlere ekleyebileceğiniz hem de destek olarak kullanabileceğiniz doğal yağlardan bazıları:

Sakız kabağı yağı: Sakız kabağı yağının yapısında özel steroller ve E vitamini bulunur. E vitaminiyle cildinizdeki kolajen üretimi artar, bağ dokusu güçlenir ve cildiniz sıkılaşmaya başlar. Yemeklerden önce günde 1 tatlı kaşığı tüketilebilir.

Keten tohumu yağı: Keten tohumu, bilinen en iyi bitkisel Omega 3 kaynaklarındandır. Salata ve yoğurtlara eklenip tüketilebilir. Öğütülmüş olması tercih edilmelidir.

Buğday ruşeymi yağı: Buğday ruşeyminin bitkisel yağ yapısı, diğer doğal yağlara kıyasla en zengin olanlardan biridir. Vücudumuzun üretemediği ve dışarıdan almamız gereken Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 yağ asitlerini beraber barındırır. Ayrıca fitosterol olarak adlandırılan kimyasalları ve E vitamini içerir. Böylelikle cildi besler ve yenilenmesini sağlar. Günde bir tatlı kaşığı tüketilebilir.

Pirinç kepeği yağı: Pirinç kepeği yağı diğer bitkisel yağlara göre dört kat daha fazla sağlıklı Omega 3 ve Omega 6 gibi yağ asitlerini içerir. Bu yağ asitleri saçların daha parlak, sağlıklı görünmesine ve saç köklerinin güçlenmesine yardım eder. Doğal bir nemlendiricidir. Cildi nemli tutarak, kırışıklıkları önler. Aynı zamanda cildin rengini açar, lekeleri ve kırışıklıkları giderir; zararlı ultraviyole ışınlarını engeller. Pürüzsüz bir cilde sahip olmalarıyla meşhur olan Japon ve Çinli kadınların sırrı genetiklerinin yanı sıra pirinç kepeği yağıdır.