Çıldır Gölü masal gibi

Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti Çıldır Gölü, yılın en keyifli dönemlerinden biri yaşıyor… Bölge halkı da, aşık oyunu oynayarak, saz çalıp semaverde çay keyfi yaparak gölün tadını çıkarıyor

Çıldır Gölü kış aylarında soğuk havanın ayaza çekmesiyle tamamen donan ve bir göl. Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göl adeta geniş bir ovayı andırıyor ve adete Türkiye'nin en büyük buz pistine dönüşüyor. Göl üzerinde semaverde çay keyfi yapan vatandaşlar saz çalıp doyasıya eğleniyor.



Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi havaların eksi derecelere düşmesiyle tamamen buz tuttu.



Karşıdaki dağların bembeyaz karla örtülmesi, altında masmavi buz tutan bir Çıldır Gölü ve birbirini tamamlayan muhteşem manzara tabloyu andırıyor. Bu doğal güzellikler eşliğinde cam gibi göl üstünde semaver yakan vatandaşlar, ‘aşık’, ‘kale’ ve ‘çiz’ oyunlarını oynayarak, saz eşliğinde doyasıya eğlendiler. Çocuklar ise kızak kaymanın keyfini yaşadı.



Çıldır Gölü üzerinde saz çalarak nanay türküsünü söyleyip halay çektiren aşık Faruk Erdoğan, “Eski gelenekleri yaşatmak istedik ve buz üzerinde aşık oyununu oynadık. Daha sonra çiz oyunu ve kale oyununu da oynadık. Misafirlere saz çalıp doyasıya eğlenmelerini sağladık. Muhteşem bir an ve herkesi buraya bekliyoruz” dedi.



Özge Erdoğan ise, “Donmuş buz göl üzerinde aşık oyunları oynadık, saz çaldık, semaverde çayımızı içtik. Gezmeyi seven herkesi bu şirin gölümüze bekliyoruz. Buz üstünde çay içmenin keyfi bir başka ve yaz aylarında nasıl güzelse kışın da Çıldır Gölü öyle güzel. Herkesi bu güzel ve şirin ilçeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

