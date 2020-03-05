Çıldır Gölü rengârenk

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplı. Göl üzerinde atlı kızaklarla yapılan tur ise yoğun ilgi görüyor.

Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır gölü son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor. Göl üzerinde atlı kızakçıların kendi aralarında yaptıkları yarış ise izleyenlere büyük heyecan yaşatıyor.

“TURİSTLER AKIN EDİYOR”



Atlı kızağa binmek için gelen yerli ve yabancı turistlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşatan atlı kızak sahiplerinden Tuncay Aydemir ve Tekin Akçay, bir yandan misafirlerini atlı kızakla gezdirirken bir yandan da söyledikleri türkülerle onlara değişik bir tur keyfi yaşatıyor. Atlı kızakçılar, ziyaretçilerin tüm stresi Çıldır gölü üzerinde attıklarını söyleyerek, ''Buraya tüm Türkiye’den turistler akın ediyorlar. Tabi bizden memnundurlar, biz de onları şarkılı, türkülü, heyecanlı bir atlı kızak turu yapıyoruz” şeklinde konuştu.(İHA)