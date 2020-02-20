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Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift
Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift
Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde aracıyla drift yapan sürücü görenleri şaşırttı.
Yaşam 20 Şubat 2020 - 10:49

Çıldır ilçesi sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van Gölü’nden sonra ikinci gölü konumunda bulunan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’nde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar. Buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde yapılan drift gösterisi, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı. Adrenalin tutkunu sürücü tarafından otomobiliyle yapılan drift ziyaretçileri heyecanlandırdı.(İHA)

FOTO:İHA

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