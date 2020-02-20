Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır ilçesi sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van Gölü’nden sonra ikinci gölü konumunda bulunan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’nde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar. Buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde yapılan drift gösterisi, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı. Adrenalin tutkunu sürücü tarafından otomobiliyle yapılan drift ziyaretçileri heyecanlandırdı.(İHA)