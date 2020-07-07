Çilek yağı faydaları nelerdir? Çilek yağı neye iyi geliyor?

Çilek tartışmasız dünyadaki en kokulu ve lezzetli meyvelerden biridir, ancak bu lezzetli meyvelerdeki küçük tohumlardan inanılmaz yararlara sahip bir yağ çıkarıldığını biliyor musunuz? Çilek tohumlarının soğuk presleme yöntemi kullanılarak elde edilen çilek yağı, bir antioksidan ve esansiyel yağ asidi kaynağıdır. Özellikle cilt bakımında oldukça etkili olan çilek yağının faydaları nelerdir? Çilek yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çilek yağı, zengin bir A, B ve E vitamini kaynağıdır. Ayrıca özellikle bor, potasyum, flor, fosfor, magnezyum, kobalt, kükürt ve kalsiyum bakımından zengindir. Çilek yağındaki vitaminler, serbest radikallerin neden olduğu sorunlara karşı savaşan C vitamini içerir. Ayrıca cilde fayda sağlayan harika bir likopen kaynağıdır. Peki, çilek yağının faydaları nelerdir? Çilek yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ÇİLEK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çilek yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olur.

– Egzama, sedef hastalığı, akne, güneş yanığı, dermatit, çatlaklar, selülit, yara izleri, kesikler ve yanıklar gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde faydalıdır.

– Güneşin zararlı ışınlarından (UV) korur.

– Akne ve sivilceleri yok eder.

– Kırışıklıkları giderir.

– Yaşlanma etkileriyle savaşır.

– Göz altı morluklarını ortadan kaldırır.

– Dudak kuruluğuna ve çatlaklarına iyi gelir.

– Saç kepeklenmesini önler.

– Saç dökülesini önlemeye yardımcı olur.

– Diş plaklarını önler.

– Dişleri beyazlatır.

– Göğüsleri büyütür.

– Topuklarda oluşan çatlaklara karşı çok etkilidir.

ÖNEMLİ NOT: Göz çevresi gibi hassas bölgelerde kullanılmamalıdır. Emziren, hamile kadınlar ve sağlık sorunları olan kişilerin doktora danışarak kullanması tavsiye edilir. Çilek alerjisi olan insanların kullanmaması gerekir. Çilek yağı kullanımında, cilt iltihabı, ağız çevresinde kaşıntı, kusma ve ishal gibi yan etkiler görülebilir.