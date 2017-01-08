Cilt lekelerinden kurtulmanın tam zamanı

Yüz estetiğini bozan cilt lekeleri çok yaygın bir problem ancak çözümü zor değil. Güneşin etkisini kaybettiği kış ayları ise tedavi için en uygun dönem…

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Güneş, doğum sonrası ve sivilce lekeleri sıklıkla karşılaştığımız leke türleri arasında yer alıyor. Güneş dolayısıyla ultraviyole ışınları lekelerin oluşması ya da koyulaşmasında en önemli etkenler arasında yer alıyor. Özellikle ozon tabakasının gün geçtikçe daha çok hasar görmesiyle birlikte, UV ışınlarının zararlı etkilerine maruz kalma riski de artıyor. .

PRP ve dermaterapi

PRP tedavisinde bir tüp içerisine kendi kanınızdan 8-10 ml alınarak santrifüj edilir ve çok özel proteinler olan büyüme faktörleri (GF) ayrıştırılır. Bu büyüme faktörleri lekeli olan bölgeye verildiğinde bir onarım faaliyeti başlatırlar ve lekeye sebep olan hücreleri uzaklaştırırken hücre yenilenmesi de hızlanır.

Nasıl tedavi edilir?

Güneş lekesi tedavisinde sürülerek kullanılan leke kremleri, lazer tedavileri ve kimyasal peelingler tek başına veya birlikte kullanılabilirler. Güneş lekeleri şikayeti olanların düzenli olarak yaz-kış en az 30 faktörlü güneşten koruyucu ürünler kullanmaları gerekir. Güneş lekelerine karşı çözüm yolları ise şöyle sıralanabilir: Kimyasal peeling, Mezoterapi / Dermaterapi, PRP, Lazer tedavileri, Plazma enerjisi…

Lazer

Leke tedavisinde kullanılan lazerler, soyarak veya renk hücrelerini tahrip ederek etkili olur. Kahverengi lekeler, pigmentlerin duyarlı olduğu dalga boyundaki yoğun ışık ve lazer tedavileriyle silinir.

Mezoterapi

Leke tedavisinde, sorunlu bölgedeki deri altına küçük miktarlarda C vitamini gibi bazı antioksidan maddelerin enjekte edilmesi leke rengini açabilir. Bu, klasik bir yöntem olmayıp diğer yöntemlerle birlikte kullanılarak tedavilerin etkinliği arttırabilir.

Kimyasal peeling

PeelIng, derinin üst tabakalarının kontrollü bir şekilde soyulmasıdır. Kullanılan peeling ürünleri, pigment üreten hücrelerin pigment sentezini baskılayıp hücre yenilenmesini sağlayarak leke tedavisinde etkin olurlar. Düzenli uygulamayla, ince çizgiler ve kırışıklıklar giderilebilir. Ciltteki kahverengi lekeler giderilebilir; sivilce izleri tedavi edilebilir.