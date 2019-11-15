Çoğu kişi makyaj yapmayı düşündüğünde, fondoten, göz kalemi, maskara ve ruj gibi malzemeleri düşünür. Ama makyajı güzelleştiren sadece bu malzemeler değildir. Unutmayın, cildinizi makyaja hazırlamanız başarılı bir makyajın ilk adımıdır. Peki, cilt makyaja nasıl hazırlanır?

Cildinizi makyaj öncesi hazırlamak, dengeli bir şekilde makyajın yapılmasını ve kalıcılığını sağlar. Cildiniz makyaja ne kadar iyi bir başlangıç yaparsa, makyaj o kadar kusursuz görünebilir. Bu nedenle, herhangi bir makyaj uygulamasına başlamadan önce cildinizin hijyenini sağlayarak ve cildi nemlendirerek cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz.

CİLDİNİ MAKYAJA HAZIRLA ADIM 1: MAKYAJ ÖNCESİ İLK KURAL HİJYEN

Cilt bakım rutininizdeki ilk adım, cildinizin yüzeyindeki tüm kir ve yağı temizlemek için temizleyici kullanmaktır. Sürtünme ve tahrişe neden olmadan temizleyebileceğiniz bir jel ile cildinizi nazikçe temizlemelisiniz. Bunun için cilt tipinize uygun bir temizleyici jel seçebilirsiniz.

MAKYAJA HAZIRLIK ADIM 2 :TONİK KULLANIN

Temizliğin ardından uygulamanız gereken 2. Adım ise tonik olmalıdır. Kalan kirleri cildinizden derinlemesine temizlemeye yardımcı olabilir. Cildinizi tazelemeye ve yumuşatmaya yardımcı, kurutmayan ve alkolsüz bir formüle sahip toniği pamuk yardımı ile yüzünüzde gezdirin. Cildinizde kir kalmayana kadar pamuk topları ile cildinizi temizleyebilirsiniz.

MAKYAJA HAZIRLIK ADIM 3: NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Cildiniz temizliğin ardından ne kadar nemli de olsa bir nemlendirici kullanmanız gerekebilir. Cildinizi makyaja hazırlamanın en önemli adımlarından biri de nemlendirici kullanmaktır. Bu sayede cildiniz nemlenir ve cildinizde makyaja karşı kalkan görevi görebilir. Nemlendirici evinizdeki herhangi bir kremi uygulamak değil cildinizin ihtiyacına uygun bir ürün kullanılması gerekebilir.