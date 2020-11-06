CİMER’e şikayet yağdı! Sapanca Gölü’nü talan ettiler

Sapanca Gölü kenarında bulunan bir işletme tarafından 1 milyondan fazla kişinin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'ne çevre düzenlemesi adı altında kepçenin girmesi tepkiye yol açtı. Çok sayıda kişi CİMER ve BİMER'e şikayette bulundu.

Göl kenarına 50 metre mesafede bulunan işletmenin önüne iş makinalarıyla bir havuz alanı oluşturuldu. İş makinaları havuz alanının göl tarafına indirilerek suyun içinde çamur ve balçığın kaldırılması için çalışma yaptı.

ÇALIŞMANIN DURDURULMASI İSTENDİ

1 milyondan fazla insanın insanın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü’nde yapılan bu çalışmayı fark eden vatandaşlar duruma tepki göstererek BİMER ve CİMER’e şikayette bulundu.

Göl havzasının korunması ve yapılan çalışmaların denetlenmesinden sorumlu olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerine de birçok kez ihbar yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, gerekli mercilere yazı yazarak çalışmanın durdurulmasını istedi.

İZİN ALINAN ÇALIŞMANIN DIŞINDA FAALİYET YAPILDI

Tüm çabalara rağmen tepki çeken çalışma aralıksız devam etti. İşletmenin, iki ay önce SASKİ ve Sakarya Çevre İl Müdürlüğü’nden alınan yazıyla gölün önündeki sazlıkların temizlenmesi için izin aldığı ve belirtilen çalışmanın dışında faaliyet yürüttüğü için yüklü miktarda ceza kesildiği öğrenildi.

TALAN EDİLDİ

Yetkililer dokunulmazlığı olan gölde yapılan çalışmanın doğaya büyük zarar verdiği belirtti. Gölde sazlıkların kesilmesinin bile yasak olduğu öğrenilirken geriye ise gölün talan edildiği fotoğraflar kaldı. (İHA)