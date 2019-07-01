Çin takvimi, bilimsel olmayan ve Çinlilerin 700 yıllık bebek cinsiyetini öğrenmek için uyguladıkları bir takvimdir. Pratik bir uygulama olan bu takvimde, annenin yaşı, hamile kalınan ay, bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesi için yeterli olacaktır. Bebeğin cinsiyetinin öğrenilebilmesi için öğrenmek için 16. haftaya kadar beklenilmesi gerekiyor. Peki Çin takvimi nedir? Bebek cinsiyeti önceden belirlenebilir mi?

Çin takviminin halk arasında kullanımı yaygın olsa da bilimsel bir doğruluğunun olmadığı düşünülmektedir. Batıl olarak görülen bu takvim, Çinlilerin eskilerden beri sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Çinliler bu yöntemin doğruluğunu iddia etmektedir. Çin takvimi 700 yıl öncesi bir tarihe sahip olmasına rağmen Avrupalılar bu takvimi 1980'li yıllardan sonra kullanmaya başladılar. Ateş, su, toprak, tahta, metal olan elementler ve her bir ayı simgeleyen 12 adet hayvan bulunmaktadır. Bu takvimde kullanılan hayvan sembolleri şunlardan oluşmaktadır.

Fare

Öküz

Kaplan

Tavşan

Yılan

At

Ejderha

Yaban domuzu

Köpek horoz

Maymun koyun

Çin takvimine göre her ay bir hayvanı temsil ediyor. Buudha tarihine dayanan bu inanışa yüzyıllardır başvurulmaktadır. Çin takvimi hayvanların geldiği zamana göre uyarlanmıştır. Her hayvanın özelliği o seneyi etkilerken dünya düzeni de inanışa göre değişmektedir. Çin takvimi dışında cinsiyet belirlemek için whelan yöntemi, babychoice yöntemi, ericson yöntemi ve Microsoft gibi yöntemler kullanılmaktadır.

ÇİN TAKVİMİNDE CİNSİYET NASIL TAHMİN EDİLİR?

Çin takviminde anne yaşı 18-45 yaş aralığındadır. Takvimin üst kısmı soldan sağa yani ocaktan aralığa doğru sıralanırken takvimin aşağıdan yukarı olan sol kısmı 18-45 yaş sınırını içermektedir. 45 yaş sonrasını hesaplamak için periyod bulunmamaktadır. Mart döneminde hamile kalan kadınlar tablodaki yaşı işaretlerken 1yaş daha eklemeleri kabul edilir. Böylelikle doğru tahmine ulaşıldığı düşünülmektedir.

ÇİN TAKVİMİ KULLANIMI

Çin takviminin herhangi bir doğruluk payının olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Bu yüzden bu batıl inanca fazlaca bağlanmak doğru olmayacaktır. En doğru yöntem bebeğin 16. Haftasına geldiğinde doktorunuzun ultrasonla gözlemlenmesi ile olacaktır.