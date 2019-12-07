Çin ve Türk kadınları geleneksel el sanatlarını sergilediler

Çin ve Türk kültürünü bir araya getirerek, her iki ülkenin kültürel miraslarını ve geleneksel el sanatlarını tanıştırmak amacıyla 'Çin-Türkiye Soyut Kültürel Miras Değişimi' isimli bir etkinlik düzenlendi. Çin ve Türk kadınlarını buluşturan etkinlikte, geleneksel Türk el sanatları ile Çin’in cilalı tahta sanatı, bambu sanatı ve kağıt kesme sanatına dair eserler sergilendi.

Çin ve Türk kültürünü bir araya getirerek, her iki ülkenin kültürel miraslarını ve geleneksel el sanatlarını tanıştırmak amacıyla Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde Çin-Türkiye Soyut Kültürel Miras Değişimi etkinliği düzenlendi.

‘Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe; Sichuan Eyaleti Valilik Basın Tanıtım Başkan Yardımcısı ve Yöre Yönetim Büro Müdürü Zo Zing, Maltepe Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yusuf Koçan, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı Celal Akgül, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Yıldız Doğan, Maltepe Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Handan Yörük ile kooperatif üyesi Songül Akgül'ün yanı sıra birçok kadın sanatçı katıldı.

“KÜLTÜR MİRASIMIZI GETİRDİK”

Sichuan Eyaleti Valilik Basın Tanıtım Başkan Yardımcısı ve Yöne Yönetim Büro Müdürü Zo Zing, “Soyut kültür miras sanatının dünya kültür mirası içinde çok önemli yeri bulunmaktadır. Her ülkenin soyut kültürel mirası, gelenekselleri vardır. Uzun yoldan İstanbul'a gelme sebebim ise, bu etkinlikte dil, ulus, kültür farklılığına rağmen sınırları aşmak istemekteyiz. Bu etkinlik için kültür mirası getirdik. Kağıt sanatı, cilalı tahta sanatı, bambu sanatı ve kağıt kesme sanatını getirdik. Çin ve Türkiye arasında büyük bir köprü kurmak isteriz” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR VE SANATIN TANIŞMASI ÜLKELERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR”

İki ülkenin yakınlaşması için en önemli şeyin kültür olduğunu belirten Maltepe Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yusuf Koçhan şöyle konuştu:

* “İki ülkenin kadınlarının burada toplanması Türkiye için çok önemli bir haftada oluyor. Atatürk'ün 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiği haftanın içindeyiz. Atatürk'ün 1934'te verdiği bu hakla kadınlar oylarını kullanmış ve sosyal hayata girmişlerdir.”

* “Kültür ve sanatların tanışması o ülkelerin tüm gelişimine katkı sağlar. Dünyanın en önemli yolu İpek Yolu'dur. Çin’den başlar Türkiye'den geçer Avrupa'ya mal taşırdı. Bu kültür yakınlaşmasıyla hepimiz biliyoruz ki İpek Yolu yeniden canlanacaktır”

“KÜLTÜRLERİ TANIŞTIRMA VE KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİNİ YAYMA AMACIMIZ VAR”

Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı Celal Akgül ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

* “Çin devletinin ‘Bir Kuşak Bir Yol Girişimi Projesi’ kapsamında, kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Maltepe Belediyesi olarak bizler Çin'e oldukça önem veriyoruz. Çin dünyanın en önemli devletlerinden bir tanesi ve geleceğin de en önemli gücü. Biz bu çizgiler çerçevesinde Çin'deki kültürel etkinlikleri ilçemizde ağırlıyoruz.”

* “Çin Halk Cumhuriyeti'nin el sanatlarını Türk el sanatları ile buluşturmak gibi bir amacımız var. Çin'in Sichuan ilinden gelen sanatçılarla bizim Maltepe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kadınlarının birbirleriyle ilişki kurmalarının sağlayarak, kadın kooperatifçiliğini yaymak gibi bir amacımız var. Hem kadın kooperatifçiliğine üretim anlamında destek olmak hem de kültürleri birbiriyle barıştırmak amacımız” şeklinde konuştu. Öte yandan Akgül, “Kadınlarımız kültürlerini birleştirdi. Dünyayı kadınlar kurtaracak.”

Etkinlikte Li Xi Tong, Yi Li Ping, Yang Lang Mei, Sevgi Taş, Hatice Adıyaman, Handan Yörük, Sevgi Erdem de stantlarında Türk el sanatı ile Çin el sanatı örneklerini hazırlayarak, sergilediler.

Etkinlikte geleneksel Maltepe Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde eğitim alan kadınların sergilediği Türk el sanatlarının yanı sıra, Çin el sanatı örneklerinden olan kağıt sanatı, cilalı tahta sanatı, bambu sanatı ve kağıt kesme sanatına dair eserler de yer aldı.