Çin yeni yılı başlıyor… Tavşan yılında burçları neler bekliyor?

Tavşan, köpek, kaplan fare... Özellikle Asya'da kullanılan 12 hayvanlı takvim yeni yılı müjdeliyor. Çin yeni yılı, 22 Ocak itibarıyla tavşan yılına girerken ünlü astroloji uzmanı yeni yılın burçlara neler getireceğini yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Batı astrolojisinden farklı olarak Çin’de her bir burç yıllara göre ayrılır ve hayvan isimleriyle adlandırılır. Bu 12 hayvanlı takvime göre de 22 Ocak’ta yeni bir yıla giriliyor: Tavşan yılı.

Ünlü astrolog Kay Tom, 12 burcun her biri için yılın ne getireceğini açıkladı. Kay, 12 burcun her biri için önümüzdeki 12 ayın neler getireceğini açıkladı. Doğum tarihlerine göre ayrılan burçların neler beklediğini şu şekilde yorumladı:

TAVŞAN

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 doğumlu kişileri temsil eden tavşan, yeni yılın enerjisiyle kendinden emin ve coşkulu bir şekilde yükseliyor. Zekasıyla bilgeliğini, karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelmek için doğru bir şekilde kullanıyor.

Kay, tavşan burcu için ekip çalışmasına dikkat çekiyor ve tek başına durduğunda güçlü olmasa da her zaman bir takımın içinde en iyi şekilde çalışabileceğini hatırlatıyor. Ayrıca projelerini gerçekleştirmek için sosyal hayatının önemli olduğunu da belirtiyor.

2023’ün tavşan yılı olduğu göz önünde bulundurunca şansın da peşlerini bırakmayacağını hatırlatıyor.

KAPLAN

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 duğumluların içinde bulunduğu kaplan, bilgeliği ve mantığıyla tanınıyor. Kaplanlar, bir taahhütte bulunmadan önce karşılarına çıkan teklifi tüm yönleriyle düşünür, çünkü başarı onlar için son derece önemlidir.

Kaplanın hırsları tavşan yılıyla destekleniyor. Başarılarla dolu bir yıl onları bekliyor.

YILAN

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 doğumluların içinde olduğu yılanlar en çok zekalarıyla dikkat çekerler.

Ünlü astrolog Kay, yılanlar için ise şunları söylüyor: “Başkalarından öğrenmeye hevesliler, bu nedenle zamanı geldiğinde sürecin bir parçası olmaktan keyif alacaktır. Ayrıca imparatorluğunu inşa edeceği temel taşları bu yıl onun için hazır. Yılan sıcağı sevdiği için özellikle yaz aylarında her şey beklenmedik şekilde değişebilir.”

AT

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 tarihlerini içeren at ise statüsüyle ve kazandığı başarılarla dikkat çeken bir burç.

Pek çok kişi, bu burçtan insanlara yeteneği, deneyimi ve gücü nedeniyle saygı duyar ve onunla arkadaşı olmak ister.

Özgürlüğüne düşkün olan bu burca ayak uydurulabilirse aslında son derece sosyaldir de. Kay’a göre; at, 2023 tavşan yılında da ilerlemesini sürdürebilecek.

KOYUN/KEÇİ

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 tarihinde doğanların içinde olduğu koyun ya da keçi, dengeye duyulan ihtiyacın farkındadır.

Koyunun yaklaşımı daha rahattır ama ekibin büyük ölçüde bir parçasıdır ve kendisi de dahil olmak üzere ilgili herkesin başarısını sağlamak için her zaman arkasını kollar.

Bu yıl bu burcu hoş sürprizler bekliyor; özellikle özel hayatta beklenmedik teklifler karşılarına çıkabilir.

MAYMUN

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 doğumluların burcu olan maymun ise 2023 yılı boyunca heyecanlı enerjisiyle daha çok kendi projelerine odaklanacak, çünkü organizasyon onun kullanmayı sevdiği güçlü özelliği.

Bununla birlikte maymun, tavşan yılında enerjisi yükselirken geleceği için de güven bulacak.

HOROZ

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 doğumluların içinde bulunduğu horoz ise 12 hayvanın en açık sözlüsü. Kendi görüşüne muazzam bir inancı olan horozu bu yıl hiçbir şey odak noktasından saptıramayacak.

DOMUZ

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 yıllarını kapsayan domuz ise girişimci ve çalışkandır. Ortaya çıkan fırsatları fark etmeye hazır olmak için her zaman burnunu yere koyar. Tavşan ve Koyun ile bir ekipte iyi çalışır.

Kay, bu burca potansiyel sağlık sorunlarından kaçınmalarını tavsiye ediyor.

FARE

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 doğumluları temsil eden fare ise yüzleşmekten nefret eder ve tek bildiği bu olduğu için sürekli hareket halindeki hayatından memnundur. Bu nedenle, yapılacaklar listesi sürekli değişir ve istikrar, aşina olduğu bir şey değildir.

Fare için basitlik anahtardır, çünkü tek yapmak istediği işi tamamlamaktır. 2023 ile ilgili fareye en iyi tavsiye; hızı azaltmak ve biraz yavaşlamak olacak. Kay’a göre bundan sonrasından gelecek başarıya fare bile inanamayacak.

KÖPEK

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 yıllarını içeren köpek, sadık ve görevine bağlıdır. Tavşan ile mükemmel bir ilişkisi olduğu için 2023’ü daha fazla statü ve perspektif getiren bir yıl olarak sürdürecek.

Aşkın da eksik olmadığı 2023’te sorumluluk ve görev arasındaki dengeyi herkese, özellikle de kendine saygı duyacak şekilde bulabilecek.

EJDERHA

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 kapsayan ejderha, 12 hayvanın gerçek girişimcisidir ve bir fırsatı tanıma, onu yakalama konusundaki keskin yeteneğiyle bilinir.

Mantrası fırsattır, bu yüzden onun için bu her zaman ‘ya şimdi ya da hiç yaklaşımı’ hakimdir. Ejderha sadece ileriye bakar.

Tavşan ve kaplan ile birlikte dokunulmazlar olarak bilinirler, çünkü bu ekibin çabası ve deneyimi umutsuz bir durumu tersine çevirmek ve küllerinden yeniden doğmak konusunda sınır tanımaz. Tavşan yılı onlar için bir geçiş yılı olacak ve böylece 2024’e tam bir motivasyonla girebilecekler.

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