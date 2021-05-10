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Çin’de 100 metrelik cam tabanlı köprünün camları parçalandı bir kişi mahsur kaldı

Çin'deki cam panelli bir köprünün 145 km/s rüzgar nedeniyle köprüdeki cam parçaların sonucunda bir kişi yaklaşık 100 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:30, 10/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Çin’de 100 metrelik cam tabanlı köprünün camları parçalandı bir kişi mahsur kaldı

Çin'in Longjing kentindeki Piyan Dağı’nda bulunan yürüyüş yolunun, cam panellerinin şiddetli hava koşulları nedeniyle parçalandı. Köprüde kalan birinin görüntüleri sosyal medya platformu Weibo'da olay yarattı.

Köprüde kalan turistin fotoğrafları önce ülkenin sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı ve dört milyondan fazla görüntülendi. Ardından da görüntüler Twitter'da yankı uyandırdı.


Yerel basında çıkan haberlere göre; turist, itfaiye ve polis tarafından kurtarıldı ve psikolojik danışmanlık için hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından tesis kısa bir süreliğine kapatıldı.

Çin’deki dağ tatil beldeleri, turistleri çekmenin bir yolu olarak cam tabanlı köprülere sahip. Çin’in Hunan eyaletinin kuzeybatısındaki Zhangjiajie şehrinde de yerden 300 metre yükseklikte asılı olan başka bir ünlü cam köprüye yer alıyor.

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Çin Polis sosyal medya tatil tweet Twitter Weibo
Yayınlanma Tarihi:12:38,