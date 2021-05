Çin’de 100 metrelik cam tabanlı köprünün camları parçalandı bir kişi mahsur kaldı

Çin'in Longjing kentindeki Piyan Dağı’nda bulunan yürüyüş yolunun, cam panellerinin şiddetli hava koşulları nedeniyle parçalandı. Köprüde kalan birinin görüntüleri sosyal medya platformu Weibo'da olay yarattı.

Köprüde kalan turistin fotoğrafları önce ülkenin sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı ve dört milyondan fazla görüntülendi. Ardından da görüntüler Twitter'da yankı uyandırdı.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh

— Matt Knight (@MattCKnight) May 8, 2021