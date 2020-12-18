Çin’de 6 bin yıllık pirinç tarlası bulundu

Dünyanın en eski ve büyük pirinç tarlaları, Çinin Zhejiang eyaletinin Yuyao kentinde keşfedildi. Uzmanlar tarlaların 6 bin 300 yıl önce 222 dönümlük bir araziye ekildiğini belirtti.

Çinli arkeologlar, tarlaların üç tarih öncesi dönem boyunca farklı formlara sahip olduğunu ve en eski tarlanın M.Ö. 4 bin 300 yılına kadar uzandığını söyledi.

Zhejiang Eyaleti Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü’nde görevli araştırmacı Wang Yonglei ise, konuya ilişkin olarak, “Etkilyeci. Arkeologlar, burada geçmişte antik çeltik tarlaları buldu. Erken Hemudu Kültürü’ne kadar uzanabilir. Bu, dünyadaki en büyük ve en eski büyük ölçekli antik çeltik tarlasıdır” dedi. (DHA)

DHA-Dış Haberler – Çin –

2020-12-18 13:54:30