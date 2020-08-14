Çin’de mide bulandıran olay! Arkadaşının eşi gizli kamerayla izlemiş

Çin'de bir kadın, kaldığı şirket lojmanında en yakın arkadaşının eşi tarafından gizli kamerayla izlendiğini fark edince büyük şok yaşadı.

Çin’in Hangzhou şehrinde yaşayan ve takma adı Xiao Ni olan kadın duş alırken, lavabosundan yere düşen siyah küçük bir çubuk fark etti. Çubuğun ne olduğunu öğrenmek isteyen Xiao Ni, en yakın arkadaşı Xiao Jia ve eşi Sheng’in evine gitti.

Arkadaşının eşi nesnenin bir gizli kamera olduğunu söylerken, tedirgin olan kadının polisle irtibata geçtiği ifade edildi. Olayı araştıran polis ekipleri Xiao Ni´ye, odasında hiçbir şeyin çalınmamış olması nedeniyle kameranın tanıdığı biri tarafından yerleştirilmiş olabileceğini söyledi.

DHA’nın aktardığı habere göre koridorlardaki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin Sheng olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Sheng´in olayı itiraf ettiği öğrenildi.

KAMERADA 7 VİDEO BULUNDU

Sheng, 22 Temmuz´da Xiao Ni ve kendi eşi yemek yemek için dışarıda olduğu sırada kadının odasına gizlice girdiğini ve kamerayı lavabonun altına tutkalla yapıştırdığını söyledi. Yapılan incelemede kamerada kadına ait 7 video ortaya çıktı.