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Çin’in dünyaca ünlü kış festivali tüm görkemiyle devam ediyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin kentinde düzenlenen kar ve buz festivali sürüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:45 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
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Çin’in dünyaca ünlü kış festivali tüm görkemiyle devam ediyor

Bu kış Çin’in Harbin şehrinde, üç buz ve kar temalı park açılırken kar ve buz temalı 100’den fazla aktivite düzenlendi.

Çin Ulusal Turizm Yönetimi’nin organizasyonuyla düzenlenen festivalde geçen yıllarda olduğu gibi kar ve buz heykeller sergileniyor.

Buzlar, havaların ısınmaya başladığı şubat sonu eriyor. Her yıl ülkeye binlerce turist çeken festival boyunca farklı ülkelerden heykeltraşlar festival alanında da kar ve buzdan heykel yontuyorlar.

Harbin kentinde yıl içinde hava sıcaklığı sıfırın altında 35 santigrat dereceye kadar düşebiliyor.

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