Çin’in en yaşlı annesi: 67 yaşında kız çocuğu oldu

Çin’in en yaşlı annesi: 67 yaşında kız çocuğu oldu

Çin'in doğusunda 67 yaşında bir kadın doğal yollarla hamile kalarak kız çocuk dünyaya getirdi. Tian isimli kadın Çin'in en yaşı annesi olarak tarihe geçti.

Euronews’un haberine göre, Çin’in Şandong eyaletinde, soyadının Tian olduğu belirtilen 67 yaşındaki kadın, emekli olduğu Zaozhuang Doğum Ve Çocuk Sağlığı Hastanesi’nde sezeryanla bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Hastane sözcüsü Tian’ın doğal yollarla hamile kaldığını bildirdi. Doğum sonrası anne ve bebeğin yoğun bakım ünitesine alındığını, dün itibarıyla da her ikisinin yaşam bulgularının normal olduğunu söyledi. Doğumu yaptıran doktor Liu Chengwen, ileri yaş gebeliği ve çeşitli komplikasyonlara rağmen oldukça şanslı olduklarını dile getirdi. Doktor Liu, 67 yaşındaki Tian’ın yumurtalıklarının adeta 40’lı yaşlardaki kadınların yumurtalıklarıyla benzer durumda olduğunu söyledi.

“CENNETTEN GÖNDERİLEN HEDİYE”

Tian’ın eşi Huang, çiftin yeni bebeklerine “Cennetten gönderilen hediye” anlamına gelen Tianci adını koyduklarını ifade etti. Çiftin biri kız, biri erkek 2 çocuğu ve birkaç torun sahibi olduklarını söyleyen Huang, en büyük torununun bu yıl 18 yaşına bastığını söyledi.

Tian’ın tamamen doğal yollarla hamile kaldığı onaylanırsa, dünya rekoruna da imza atmış olacak. Guiness Rekorlar kitabına göre bir İngiliz kadın 1997 yılında tamamen doğal yollardan hamile kalarak 59 yaşında çocuk sahibi olmuştu.