Çinli çoban koyunlarına askeri düzende yürümeyi öğretti

Çin'de bir çoban 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler yaklaşık 6.5 milyon görüntüleme aldı.

Çin’de yaşayan bir çobanın her gün otlatmaya çıkardığı 400’den fazla koyuna askeri düzende yürümeyi öğrettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Koyunların tek sıra halinde yürüdüğü görüntüler çok sayıda paylaşım aldı.

Nie adında bir çoban, Çin Halkın Günlüğü gazetesine konuştu. Koyunlarının her gün eve giderken bu şekilde yürüdüğünü belirtti. Her yürüyüş sırasında diğerlerinin takip etmesi için bir lider koyun belirlediğini söyleyen çobanın paylaştığı görüntüler 6.5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Nie ayrıca bütün koyunlarının iyi huylu olduğunu ve her koyunun kendisine konulan isimleri bildiğini söyledi. Koyunları bu şekilde tek sırada yürütmenin daha kolay olduğunu belirten Nie, hayvanların arazideki çukur ve engellere karşı da korunmuş olduğunu söyledi.