Cinsel ilişki sırasında en çok kalori yakan 10 ülke

Yeni bir çalışma cinsel ilişki sırasında harcanan kalorilere odaklandı ve hangi ülkelerin daha çok kalori yaktığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Seksin bir ilişki türü olmasının yanında bir çeşit egzersiz olduğunu da düşünen araştırmacılar sıra dışı bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, seks sırasında en fazla kalori yakan Avrupa ülkelerini ortaya çıkardı.

Çevrimiçi egzersiz programları sunan Total Shape, kalori yakma verilerini analiz etti. Ayrıca, 10 dakikalık ilişki sırasında dünyada yakılan kalori miktarına da bakıldı. Çalışmalarının sonunda da Çekya’nın 10 dakikalık seks sırasında ortalama 168,59 kalori ile ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Çek erkekleri 10 dakikalık seks sırasında kadınlara göre yüzde 11 daha fazla kalori harcarken, yakılan kalori miktarı 93,28 olarak belirlendi.

Çekya’nın hemen arkasından ise Hırvatistan ve Karadağ geliyor. Karadağ’da 10 dakikalık sekste ortalama 168,10 kalori yakılıyor. Estonya ise yakılan ortalama 166,05 kalori ile dördüncü sırada yer alıyor.

Araştırmada Birleşik Krallık’ın 10 dakikalık seks sırasında ortalama 161,79 kalori yakımıyla 18. sırada yer alabilmesi ise ayrıca dikkat çekti.

Total Shape’den Tracy Thompson şunları söyledi:

“Bir partnerle seks yapmak, kalori yakmanın yanı sıra kan dolaşımını iyileştirmek, endorfin üretmek ve ruh halini iyileştirmek gibi birçok fayda sağlar. Seks sırasında yakılan kalori miktarının bir seanstan diğerine büyük ölçüde değiştiğini not etmek önemli, çünkü farklı pozisyonlar ve ilişkinin temposu farklı miktarda kalori yakabilir. Seks sırasında yakılan kaloriyi en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, sağlıklı bir diyet ve vitamin almak önerilebilir. D Vitamini, C Vitamini, E Vitamini, B3 Vitamini ve B9 Vitamini gibi vitaminlerin tümü sağlıklı bir cinsel yaşamın desteklenmesine yardımcı olabilir.”

EN ÇOK KALORİ YAKAN 10 ÜLKE

1. Çek Cumhuriyeti: Ortalama 168,59 kalori

2. Hırvatistan: Ortalama 168,49 kalori

3. Karadağ: Ortalama 168,10 kalori

4. Estonya: Ortalama 166,05 kalori

5. Letonya: Ortalama 164,84 kalori

6. İrlanda: Ortalama 164,74 kalori

7. Hollanda: Ortalama 164,33 kalori

8. İzlanda: Ortalama 164,23 kalori

9. Yunanistan: Ortalama 164,22 kalori

10. Norveç: Ortalama 164,13 kalori

EN AZ KALORİ YAKAN 10 ÜLKE

1. Portekiz: Ortalama 147,49 kalori

2. İtalya: Ortalama 147,88 kalori

3. Fas: Ortalama 148,9 kalori

4. Fransa: Ortalama 150,83 kalori

5. Kazakistan: Ortalama 151,54 kalori

6. İsviçre: Ortalama 151,64 kalori

7. İspanya: Ortalama 152,15 kalori

8. Arnavutluk: Ortalama 152,86 kalori

9. Bulgaristan: Ortalama 153,67 kalori

10. Rusya: Ortalama 154,78 kalori

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