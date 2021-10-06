Cinsel taciz ve seks ticaretinden suçlu bulunan R Kelly’nin YouTube kanalı kapatıldı

Hakkında yöneltilen seks ticareti iddialarından suçlu bulunan ABD'li ünlü şarkıcı R Kelly'nin YouTube hesabı kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de ‘MeToo’ hareketiyle birlikte cinsel taciz iddialarıyla suçlanan son isimlerden biri ABD’li ünlü şarkıcı R Kelly oldu. Cinsel taciz, şantaj ve seks ticareti gibi 11 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan Kelly, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı.

6 haftalık yargılama sürecinde sonunda 54 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu. 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği konuşulan Kelly ile ilgili sosyal medya devlerinden ilk adım geldi.

YENİ KANAL AÇAMAYACAK



Video paylaşım sitesi YouTube, Kelly’nin resmi kanalını kapattığını duyurdu. Financial Times’ın haberine göre Kelly bundan böyle yeni bir kanal da açamayacak. Ancak diğer kullanıcıların Kelly ile ilgili paylaştığı videolara erişim sağlanabilecek.

Kelly’nin cezasının 4 Mayıs’ta görülecek son duruşmada belli olması bekleniyor.