Cinsiyet değiştiren Elliot Page Time dergisinin kapağında: Erkek olmak istediğimi 9 yaşında fark ettim

Dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirdikten sonra ilk kez bir röportaj verdi. Time dergisine kapak olan Page, yaşadığı süreci anlattı. Aralık 2020’de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Page, cinsiyet değiştirdiğini ve adının artık Ellen değil Elliot olduğunu duyurmuştu.

Trans aktör Page, Time için verdiği röportajda erkek olmak istediğini ilk olarak 9 yaşında fark ettiğini söyledi.

Hollywood’da başarılı olmak için uzun yıllar kimliğini gizli tutmak zorunda hissettiğini belirten 34 yaşındaki Page, “Saçlarımı kısacık kesmiştim. Erkek olmak istiyordum. Anneme bir gün bunun olup olamayacağını sorardım” dedi.

İSTENEN ŞEKİLDE GÖRÜNMELİYDİM



Ancak Page saçlarını kestikten birkaç ay sonra ilk profesyonel rolünü, Kanada televizyonlarında yayınlanan Pit Pony’de aldı. Saçlarını yeniden uzatmak zorunda kalan Page, “10 yaşında profesyonel oyunculuğa başladım. Ancak bu tutku zorlu bir ödün vermemi gerektiriyordu. Belli ve istenen şekilde görünmem gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Annesi Martha’nın kendisini bir kız gibi davranması için yönlendirdiğini belirten Page, kendisi için en doğru olanın bu olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak cinsiyet değiştirme kararından sonra annesinin tamamen destekleyici bir rol üstlendiğini anlatan ünlü oyuncu, “Ben kimsem o olmamı istiyor ve beni tamamen destekliyor. Bu, insanların değişebildiğinin en büyük göstergesi” diye konuştu.

KARANTİNADA CESARET BULDU



Page, corona virüsü salgını ve karantina süreçlerinin kendisine düşünmek için bolca fırsat sunduğunu, yapmaktan kaçındığı şeyler için cesaret verdiğini vurguladı. Mastektomi ameliyatı olduğunu anlatan oyuncu, göğüslerini ve dokularını aldırdığını ve bu şekilde maskülen bir görünüme ulaştığını belirtti.

4 yıldır evli olduğu dansçı Emma Portner’dan sessiz sedasız bir şekilde 2020 yazında ayrılan Page, bu yılın başlarında da boşandıklarını aktardı. Page, ayrılığa rağmen Portner’la ‘yakın arkadaş’ kalmaya devam ettiklerini söyledi.