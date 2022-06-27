Çıplak gözle görmek zor! İşte su altının bilinmeyen yüzü

Antalya'da dalış eğitmeni Erkun Tanyar, çıplak gözle görmenin zor olduğu 1-2 santim boyundaki deniz canlılarını fotoğrafladı.

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Dalış eğitmeni Erkun Tanyar, su altının bilinmeyen ve görülmeyen yüzünü su altı kamerasıyla gün yüzüne çıkarıyor.

50’nin üzerinde canlının fotoğrafını çektiğini anlatan Tanar, koleksiyonu 150’nin üzerine çıktığında yurt içinde ve dışında sergi açmak istediğini belirtti.



Kimi zaman rengarenk kabuk, uzun gözler ve antenlere sahip keşiş yengecini görüntüleyen, kimi zaman eklem bacaklı ve yumuşakçalar olarak bilinen deniz canlılarını kayıt altına alan Tanyar, “Antalya Körfezi, mikro canlılar yönünden zengin bir ekosisteme sahip” ifadesini kullandı.

“DENİZ TAVŞANLARININ RENKLERİ MUHTEŞEM”

Tanyar, “Deniz tavşanları, yumuşakçaları, süngerleri insanlara göstermek ve tanıtmak istiyorum. Makro çekim ile daha detaylı ve belirgin şekilde ortaya çıkarabiliyorum. Ekosisteme katkı sağlayan keşiş yengeçleri, karından bacaklılar gibi boyları 1-2 santimetre olan canlılar dışında yüzlerce tür canlı su altında fotoğraflanmayı bekliyor. Şimdilerde deniz tavşanı olarak bilinen canlılara yoğunlaştım. Antalya falezleri, Kaş ve Üç Adalar bölgesindeki kayalık alanlarda, farklı türlerde deniz tavşanları bulunuyor. Renkleri muhteşem” dedi. (DHA)