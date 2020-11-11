Çırak bulamadı eşiyle çalışıyor

Kalaycılık, semercilik, ayakkabıcılık, dericilik, demircilik, nalbantlık ve elekçilik gibi birçok meslek dalında yüzlerce zanaatkar yetişen Antalya'nın Akseki ilçesinde, çırakları bulunmayan ustaların tek tek hayatlarını kaybetmesinin ardından meslekler de yavaş yavaş kayboluyor. Tarihin en eski el sanatlarından biri olan kalaycılığın son temsilcilerinden 79 yaşındaki Ömer Yüksel, eşiyle çalışıyor.

Akseki’nin Taşlıca köyünde 15 yaşında kalaycılık mesleğine başlayan 69 yaşındaki Hüseyin Özen, birçok meslek gibi kalaycılığın da yok olduğunu söyledi.

Günümüzde çelik mutfak eşyalarının kullanılmasıyla kalaycılık mesleğinin bittiğini belirten Özen, “2000 yılından itibaren bu iş tamamen bitti. Ne kadar güzel de olsa, sıhhi de olsa artık değeri kalmadı. Zanaat bitmiş hale geldi” dedi.

“ARTIK ESKİ İŞLER YOK”

Akseki’nin Hocaköy Mahallesi’nde kalaycılık mesleğinden emekli olan 79 yaşındaki Ömer Yüksel de unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 66 yıldır sürdürüyor.

“Çelik çıkınca bakırlar rafa kaldırıldı. Bu mesleğe heves eden bile yok. Çünkü çelik tencereler çıktı, bu iş bitti” diyen Yüksel, yıllardır çırak yetişmediği için dükkanında eşiyle birlikte çalışıyor.

Küçük yaşta annesini kaybettiğini ve İzmir’in Tire ilçesinde bir kalaycı ustasının yanında çıraklık yaptığını dile getiren Yüksel, şunları söyledi:

* Tire ilçesinde Akseki'nin Sadıklar köyünden bir usta vardı. 2 yıl yanında çıraklık yaptım. Zanaatı öğrendikten sonra kendim Tire’de bir dükkan açtım. 8 yıl kaldım. Ondan sonra babam beni köye getirdi.

* Askerliğin ardından Hocaköy’e yerleştim. Burada mesleğimi icra etmeye başladım. Şu an evimin önündeki küçük dükkanda mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Ayda en fazla 3-5 iş geliyor. Artık eski işler yok. Ayda bir iki iş gelirse hatır için kalay yapıyorum.

* Yıllarımı bu işe verdim. Bu işten maliyeye kayıt oldum. Yıllarca Bağ-Kur’umu yatırdım ve emekli oldum. Bu yörede benden başka kalaycı kalmadı.

“EŞİM YARDIM EDİYOR”

Çırak bulamadığını vurgulayan Yüksel, kalaycılığın tek başına yapılmayacağının altını çizdi. Yüksel, “Körüğü çekerken ve ateşi yakarken yardımcı lazım. Çırağım olmadığı için eşimle birlikte baş başa çalışıyoruz. Eşim yardım ediyor. Meslek ölmesin diye ömrüm olduğu müddetçe bu mesleği yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. (İHA)