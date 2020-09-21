Çıralı’da 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde caretta caretta yuvalama sezonu, son yuvadan çıkan yavruların da denizle buluşmasıyla sona erdi. Çıralı'dan bu yıl tespit edilen 100 yuvadan 3 bin 100 yavru denize ulaşarak, zorlu yaşam serüvenine başladı. Yuvalarda 7 bin civarında yumurta tespit edilmişti.

Çıralı sahili, her yıl olduğu gibi bu yıl da caretta carettaların yuvalama alanı oldu. Mayıs ayında başlayan yumurtlama sezonuyla birlikte sahile gelen caretta carettalar, yumurtalarını bıraktı. Bu yıl sahilde tespit edilen 100 yuvadan sezon boyunca çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu.

Çıralı’da son yuvada bulunan 66 yumurtadan 25 yavru denizle buluşurken, 36 yumurta dölsüz, 3’ü embriyo ve 2’si de ölü olarak tespit edildi. Bu yıl Çıralı’daki 100 yuvada 7 bin civarında yumurta tespit edilirken, bunlardan 3 bin 100’ü canlı olarak denizle buluştu.

‘SEZONUMUZU TAMAMLADIK’

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya şunları söyledi:

“Bugün 2020 yılının son yuvasını açtık. Bu yıl bu yuva ile sezonu bitirmiş olduk. 100 tane yuvamız oldu bu yıl. Toplamda 7 bin civarında yumurtamız oldu. 3 bin 100 civarında canlı yavrumuz denizle buluştu. 400 civarında da ölü yavru oluştu. Diğerleri dölsüz ve embriyo şeklinde oldu. Bugünkü yuvamızda 66 yumurtamız var. 25’i canlı denize gitti.”

‘CORONA SALGINI CARETTALARA YARADI’

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise şöyle konuştu:

“Bu yıl caretta caretta sezonumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Corona salgını nedeniyle turizmin biraz zayıf olması caretta carettalara bütün kumsallarımızda olduğu gibi Çıralı’da da yaradı. Rahat rahat denizden gelip yuvalarını yaptılar.” (DHA)