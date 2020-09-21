Çıralı’da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde caretta caretta yuvalama sezonu, son yuvadan çıkan yavruların da denizle buluşmasıyla sona erdi. Çıralı'dan bu yıl tespit edilen 100 yuvadan 3 bin 100 yavru denize ulaşarak, zorlu yaşam serüvenine başladı. Yuvalarda 7 bin civarında yumurta tespit edilmişti.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer ilçesinin, Ulupınar Mahallesi’nde bulunan dünyaca ünlü Çıralı sahili, her yıl olduğu gibi bu yıl da caretta carettaların yuvalama alanı oldu. Mayıs ayında başlayan yumurtlama sezonuyla birlikte sahile gelen caretta carettalar, yumurtalarını bıraktı. Bu yıl sahilde tespit edilen 100 yuvadan sezon boyunca çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu.

YUMURTLAMA SEZONU SONA ERDİ



Çıralı’daki son yuvadan yavruların da çıkmasıyla 2020 yılı yumurtlama sezonu sona erdi. Son yuvada bulunan 66 yumurtadan 25 yavru denizle buluşurken, 36 yumurta dölsüz, 3’ü embriyo ve 2’si de ölü olarak tespit edildi. Bu yıl Çıralı’daki 100 yuvada 7 bin civarında yumurta tespit edilirken, bunlardan 3 bin 100’ü canlı olarak denizle buluştu.(DHA)