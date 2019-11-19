Çiriş otunun faydaları nelerdir? Çiriş otu neye iyi gelir?

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen çiriş otu; sarızambak, dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, güllük, kirkiş otu, kirgiç ve çiviş olarak da bilinen zambakgiller ailesinden sarı çiçekli ve çok yapraklı bir bitkidir. Peki, çiriş otunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyan, cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlayan ve saç dökülmesini azaltan çiriş otunun sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Şimdi, çiriş otunun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

Çiriş otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– C vitamini açısından zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

– Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

– Vajinal akıntının azalmasına ve sorunun tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olur.

– İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardım eder.

– Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.

– İçindeki vitaminler sayesinde, saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar.

– Saçkıran gibi daha ciddi saç sorunlarının da iyileşmesinde önemli rol oynar.

– Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

– Emziren kadınlarda süt miktarının artmasına yardımcı olur.

– Akrep ve yılan sokmalarında tedavi amaçlı kullanılır.

– Beyaz kan hücrelerinin artmasında rol oynar.