Cirit sporcuları yeniden sahalara döndü

Türklerin Anadolu’ya göç ettikleri günden beri savaş oyunu olarak oynandığı belirtilen, günümüzde ise geleneksel atlı spor olan ciride pandemi nedeniyle ara verildi.

1 yıllık aranın ardından 1 Haziran’da ‘kademeli normalleşme’yle atlara binen sporcular hem kendilerinin hem de atlarının performanslarını korumak için antrenmanlara başladı.

Yakutiye ilçesindeki Sancak Atlı Spor Kulübü sporcuları, kendi aralarında antrenman müsabakası yaptı. ‘Kara cirit’ adı verilen ve kuralsız oynanan müsabakayı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Müsabakada Muhammed Sarıca, rakibine cirit attıktan sonra dönüşte atının tökezlemesi sonucu düştü. İzleyicileri korkutan kazada yerden atı ile kalkan Sarıca takımdaki yerini yeniden aldı.

“ADRENALİNİ YÜKSEK BİR OYUN”

Erzurum’da 22 kulübün bulunduğunu belirten Sancak Atlı Spor Kulübü Başkanı Saffet Fidan, “Ata sporu cirit, Erzurum’da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri. 1 Haziran’dan itibaren kendimize ait tarlada antrenman maçları yapıyoruz. Tek isteğimiz liglerin yeniden başlaması. Ciridi izleyen de oynayan da heyecan, zevk ve neşeyi bir arada yaşar. Adrenalini yüksek bir oyun” dedi.

“ÇOK ÖZLEMİŞİZ”

Müsabakada kaza geçiren Muhammed Sarıca ise, “Rakibimizi yakalamak için bazen hızımızı kontrol edemeyince bu gibi kazalar meydana geliyor. Ama ciridi çok özlemişiz. Muhteşem bir duygu” diye konuştu. (DHA)



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