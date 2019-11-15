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Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte gözaltına alındı
Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte gözaltına alındı
Dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla Tahiti’de gözaltına alındı.
Yaşam 15 Kasım 2019 - 08:51

Fransız Polinezyası Tahiti'de uyuşturucu soruşturmasında, dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil'in kurucusu Guy Laliberte gözaltına alında. Associated Press'in haberine göre, Laliberte'nin, gelecek hafta Tahiti'nin başkenti Papeete'de mahkemeye çıkması bekleniyor.

Cirque du Soleil'in kurucusu Guy Laliberte

Gözaltı haberini, Laliberte'nin kurucusu olduğu Montreal merkezli şirketin yetkilisi Lune Rouge doğruladı. Laliberte, Tahiti’deki özel adası Nukutepipi'de, uyuşturucu bitki yetiştirmekten dolayı sorgulanacak. Şirketten yapılan açıklamada, Laliberte'nin tıbbi amaçlı uyuşturucu madde kullandığı belirtilerek, uyuşturucu satışı yaptığı iddiası yalanlandı.
Polis kaynaklarından, Laliberte'nin kişisel telefonunda, uyuşturucu ekim alanının fotoğraflarının yer aldığı bilgisi edinildi.

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