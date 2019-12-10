Civanperçeminin faydaları nelerdir? Civanperçemi neye iyi gelir?

Bilimsel adı Achillea millefolium olan civanperçemi, birleşikgillerden, birçok türü olan bir kır bitkisidir. Anadolu’da yüzlerce yıldır şifalı etkileri bilinen ve kullanılan civan perçeminin, akbaşlı, sarı veya beyaz civan perçemi, binbiryaprak otu, barsam otu gibi bölgesel isimleri de bulunmaktadır. Hoş kokusu ile de çok sevilen civanperçeminin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Adet ağrıları, basur problemleri, mide rahatsızlıkları, cilt yaraları gibi rahatsızlıkların tedavisinde yararları olan civanperçemi aynı zamanda kemikleri ve sindirim sistemini güçlendirirek vücut direncini artırır. Civanperçeminin sağlık açısından faydaları bunlarla sınırlı değil elbette. Haberimizde civanperçeminin faydalarından bazılarını sizler için derledik… İşte civanperçeminin faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenler…

CİVANPERÇEMİNİN FAYDALARI

Civanperçeminin sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

– Hemoroit (basur) rahatsızlığında makatta yer alan memelerinin geçmesine fayda sağlar.

– Civanperçemi içerdiği uçucu yağ sayesinde ciltte deforme olmuş hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Yara, enfeksiyonların ve iltihaplı ödemlerin iyleşmesini hızlandırır.

– Boğaz enfeksiyonlarını gidermede fayda sağlar. Boğazdaki ilthapların balgam yolu ile atılmasına yardımcı olur. Sürekli öksürüğü azaltarak daha rahat nefes alıp vermeyi kolaylaştırır.

– Midede oluşan fazla asit oranını dengeler ve mide duvarının yağlı yiyeceklerden zarar görmesini engeller. Mide rahatsızlıklarına yakalanma oranını azaltır.

– Hazımsızlığa çok iyi gelir. Sindirim sistemini güçlendirici etkisi ile de bilinen civanperçemi, gaz problemini giderir.

– Civanperçemi, bel ağrıları ve romatizma ağrıları gibi ağrıların giderilmesinde etkili bir yardımcıdır.

– Kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik erimesinden korunma açısından civanperçemi çok büyük bir fayda sağlar.

– Adet söktürücü özelliği civanperçeminin en önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle de adet döneminde ağrı çeken kadınlar için doğal bir ağrı kesici etkisi sağlar. Adet döneminde rahatlık sağlaması için çayı bolca tüketilebilir.

– Vücuttaki serbest radikalleri azaltarak bağışıklığı güçlendirir. Böylece vücudun kanserli hücrelerle savaşmasını kolaylaştırır.